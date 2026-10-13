Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Barcelona goleia Galatasaray e mantém 100% na Champios League; Arsenal e Sporting também vencem

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com grande atuação de Lamine Yamal, o Barcelona foi avassalador e goleou o Galatasaray, por 4 a 1, em Istambul, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Com o resultado, o time espanhol soma duas vitórias e lidera a classificação, ao lado de Arsenal e Sporting. O time turco ainda não pontuou.

Na Turquia, o Barcelona conseguiu impor seus ótimo toque de bola desde o início. Com isso, pressionou o time da casa e conseguiu finalizar seis vezes em 25 minutos de jogo. O goleiro Çakir foi testado e impediu a abertura do placar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Galatasaray, que não havia chutado uma bola no gol, aproveitou um momento de desatenção do time espanhol para contra-atacar, aos 27 minutos. Rafael Leão escapou pela esquerda e cruzou para o aproveitamento de Batrakov. A bola chegou a desviar na zaga: 1 a 0.

E quando se esperava a reação do Barcelona veio o segundo gol turco, mas o lance acabou impugnado pelo VAR. O momento era de instabilidade dos espanhóis, que apresentaram falhas em seu setor defensivo.

A tendência era o Barcelona ir para o vestiário em desvantagem no placar, mas Olmo foi insistente em uma jogada e conseguiu tocar para João Cancelo: 1 a 1, aos 42 minutos. O Barcelona voltou a crescer e só não virou porque Çakir apareceu bem mais duas vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Barcelona quase virou no primeiro minuto da etapa final. Lamine Yamal fez grande jogada e tocou para Gordon, que chutou para fora da pequena área. Mas a virada não demorou. Yamal cruzou da direita e Fermín López, de cabeça, fez 2 a 1, aos quatro minutos.

O garoto prodígio estava infernal. Aos oito, Yamal fez mais uma grande jogada pela direita e, desta vez, Gordon completou: 3 a 1.

O Barcelona diminuiu o ritmo, mas não parou da fazer gols. Gabriel Jesus errou o domínio e a bola sobrou para Adeyemi bater bonito e garantir o quarto gol catalão. Daí para frente o Barça administrou a vitória,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OUTROS JOGOS

Em Stavanger, na Noruega, o Viking surpreendeu o Bayern de Munique no primeiro tempo. Stensness. De cabeça, abriu o placar aos dois minutos, enquanto fez 2 a 0 em rápido contra-ataque. Nos primeiros 45 minutos, o time alemão teve 73% de posse de bola e somou 13 finalizações.

No segundo tempo veio a reação do Bayern. O artilheiro Harry Kane marcou aos nove e 15 para somar gols nas nove últimas rodadas da Champions League. Diaz completou a virada aos 26 para o Bayern: 3 a 2. Mas ainda havia tempo para o empate norueguês com Haugen, aos 45: 3 a 3. Bayern soma quatro pontos e o Viking tem dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Londres, o Arsenal só acordou no segundo tempo para bater o Lille. Timber aos 19, Èze aos 22 e Saka aos 26 marcaram para o atual campeão inglês, que soma seis pontos. O francês perdeu os dois jogos,

Na Espanha, o Napoli saiu na frente diante do Villarreal com gol de Rrahmani. Um erro da zaga italiana proporcionou o empate espanhol Mikautadze. Mouriño virou o placar com um golaço de fora da área. Aos 41 da etapa final, Oluwaseyi fez o terceiro do bom time do Villarreal, que venceu por 3 a 1.

O Villarreal soou os três primeiros pontos, enquanto os italianos seguem zerados na principal competição europeia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Milão, Tresoldi de pênalti fez 1 a 0 para o Brugge diante da Internazionale, que empatou ainda na primeira etapa com Lautaro Martinez em bela jogada de todo o ataque do time italiano. No segundo tempo, o time belga marcou duas vezes de novo Tresoldi.

Lautaro Martinez chegou a diminuir para a Inter, Vermant fez o quarto do Brugge e Bonny anotou o terceiro da Inter: 4 a 3 final. Os belgas têm três pontos e os italianos seguem zerados.

Em Madri, o Atlético abriu o placar no primeiro ataque com Barrios. O time espanhol ampliou a vantagem aos 34 da etapa final, com Lookman, para vencer por 2 a 0. Os dois times acumulam três pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OUTROS RESULTADOS

Leipzig 1 x 0 PSV, Lens 0 x 2 Sporting e Sabah 2 x 0 Slavia Praga.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético de Madrid Barcelona Champios League Futebol Galatasaray Manchester United
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV