Barcelona goleia Galatasaray e mantém 100% na Champios League; Arsenal e Sporting também vencem
Com grande atuação de Lamine Yamal, o Barcelona foi avassalador e goleou o Galatasaray, por 4 a 1, em Istambul, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Com o resultado, o time espanhol soma duas vitórias e lidera a classificação, ao lado de Arsenal e Sporting. O time turco ainda não pontuou.
Na Turquia, o Barcelona conseguiu impor seus ótimo toque de bola desde o início. Com isso, pressionou o time da casa e conseguiu finalizar seis vezes em 25 minutos de jogo. O goleiro Çakir foi testado e impediu a abertura do placar.
O Galatasaray, que não havia chutado uma bola no gol, aproveitou um momento de desatenção do time espanhol para contra-atacar, aos 27 minutos. Rafael Leão escapou pela esquerda e cruzou para o aproveitamento de Batrakov. A bola chegou a desviar na zaga: 1 a 0.
E quando se esperava a reação do Barcelona veio o segundo gol turco, mas o lance acabou impugnado pelo VAR. O momento era de instabilidade dos espanhóis, que apresentaram falhas em seu setor defensivo.
A tendência era o Barcelona ir para o vestiário em desvantagem no placar, mas Olmo foi insistente em uma jogada e conseguiu tocar para João Cancelo: 1 a 1, aos 42 minutos. O Barcelona voltou a crescer e só não virou porque Çakir apareceu bem mais duas vezes.
O Barcelona quase virou no primeiro minuto da etapa final. Lamine Yamal fez grande jogada e tocou para Gordon, que chutou para fora da pequena área. Mas a virada não demorou. Yamal cruzou da direita e Fermín López, de cabeça, fez 2 a 1, aos quatro minutos.
O garoto prodígio estava infernal. Aos oito, Yamal fez mais uma grande jogada pela direita e, desta vez, Gordon completou: 3 a 1.
O Barcelona diminuiu o ritmo, mas não parou da fazer gols. Gabriel Jesus errou o domínio e a bola sobrou para Adeyemi bater bonito e garantir o quarto gol catalão. Daí para frente o Barça administrou a vitória,
OUTROS JOGOS
Em Stavanger, na Noruega, o Viking surpreendeu o Bayern de Munique no primeiro tempo. Stensness. De cabeça, abriu o placar aos dois minutos, enquanto fez 2 a 0 em rápido contra-ataque. Nos primeiros 45 minutos, o time alemão teve 73% de posse de bola e somou 13 finalizações.
No segundo tempo veio a reação do Bayern. O artilheiro Harry Kane marcou aos nove e 15 para somar gols nas nove últimas rodadas da Champions League. Diaz completou a virada aos 26 para o Bayern: 3 a 2. Mas ainda havia tempo para o empate norueguês com Haugen, aos 45: 3 a 3. Bayern soma quatro pontos e o Viking tem dois.
Em Londres, o Arsenal só acordou no segundo tempo para bater o Lille. Timber aos 19, Èze aos 22 e Saka aos 26 marcaram para o atual campeão inglês, que soma seis pontos. O francês perdeu os dois jogos,
Na Espanha, o Napoli saiu na frente diante do Villarreal com gol de Rrahmani. Um erro da zaga italiana proporcionou o empate espanhol Mikautadze. Mouriño virou o placar com um golaço de fora da área. Aos 41 da etapa final, Oluwaseyi fez o terceiro do bom time do Villarreal, que venceu por 3 a 1.
O Villarreal soou os três primeiros pontos, enquanto os italianos seguem zerados na principal competição europeia.
Em Milão, Tresoldi de pênalti fez 1 a 0 para o Brugge diante da Internazionale, que empatou ainda na primeira etapa com Lautaro Martinez em bela jogada de todo o ataque do time italiano. No segundo tempo, o time belga marcou duas vezes de novo Tresoldi.
Lautaro Martinez chegou a diminuir para a Inter, Vermant fez o quarto do Brugge e Bonny anotou o terceiro da Inter: 4 a 3 final. Os belgas têm três pontos e os italianos seguem zerados.
Em Madri, o Atlético abriu o placar no primeiro ataque com Barrios. O time espanhol ampliou a vantagem aos 34 da etapa final, com Lookman, para vencer por 2 a 0. Os dois times acumulam três pontos.
OUTROS RESULTADOS
Leipzig 1 x 0 PSV, Lens 0 x 2 Sporting e Sabah 2 x 0 Slavia Praga.