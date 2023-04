Barcelona goleia Bétis e se aproxima da conquista do 27º título espanhol

(via Agência Estado)

Uma rodada a mais foi disputada, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, e o Barcelona mantém a vantagem de 11 pontos sobre o Real Madrid (79 a 68), se aproximando da conquista do 27º título nacional. Se o time merengue derrotou o Almeria, por 4 a 2, a equipe catalã goleou o Bétis, no Camp Nou, por 4 a 0. Restam seis jogos para o final da competição.

O Barcelona iniciou a partida com a postura de favorito e não deu espaços para o Bétis sair de seu campo. O time do técnico Xavi distribuiu bem as jogadas pelas laterais e desta forma abriu o placar logo aos 14 minutos. Raphinha recebeu pela direita e cruzou na medida para a chegada de cabeça do zagueiro Christensen: 1 a 0.

O gol deixou o Barcelona sonolento e o Bétis aproveitou para tentar o empate. Sempre pelo lado esquerdo com Miranda. Em uma de suas investidas, o cruzamento encontrou Luiz Henrique, que desviou com perigo, aos 22 minutos.

Mas aos 32 minutos a equipe de Sevilha teve uma baixa importante. O zagueiro Edgard, que havia entrado no lugar do brasileiro Luiz Felipe aos 12, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

O Barcelona não desperdiçou a oportunidade de atuar com um homem a mais. Aos 35, em jogada de rápida troca de passes, Kounde cruzou e Lewandowski, livre na área, aumentou a vantagem para 2 a 0.

Debaixo de muita chuva, o Barcelona aumentou o ritmo e Busquets fez linda assistência para o brasileiro Raphinha fazer 3 a 0. A demora do técnico Manuel Pellegrini em alterar a escalação do Bétis contribuiu para a derrocada dos visitantes ainda no primeiro tempo.

A etapa final foi disputada em clima de resultado definido. Com isso, as equipes jogaram despreocupadas com a defesa e as chances foram sendo criadas de lado a lado. A melhor delas foi com Lewandowski, que acertou a trave, aos 11 minutos.

Um momento de emoção foi registrado aos 22 minutos com a entrada do veterano Joaquín, de 41 anos, na equipe do Bétis. O atleta recebeu aplausos e respeito também por parte da torcida do Barcelona.

Os minutos finais foram de domínio do Barcelona, que poderia ter ampliado com Araújo e Raphinha, mas os dois erraram o alvo. Para o Bétis a situação ficou ainda pior quando Joaquín sentiu dores no joelho direito, teve de sair de campo e deixou o time com nove jogadores, porque as cinco substituições já haviam sido feitas.

Com tanta facilidade, o Barcelona chegou ao quarto tento, aos 36 minutos, com gol contra de Rodríguez, após boa jogada de Ansu Fati pela esquerda.

Aos 38, Lamine Yamal, de 15 anos, entrou na equipe do Barcelona e quase marcou o quinto gol, aos 41, para delírio dos 88.530 torcedores presentes. Aos 44, o garoto deu lindo passe para Dembelé, que deixou a bola escapar.