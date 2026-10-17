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Barcelona goleia Betis, continua 100% em LaLiga e agora enfrenta PSG e Real Madrid

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em um jogo disputado e tenso em Sevilha, o Barcelona manteve a alta produtividade ofensiva e venceu o Bétis por 5 a 2 neste sábado e manteve o 100% de aproveitamento em LaLiga. O atual bicampeão tem agora os 27 pontos possíveis em nove rodadas, com 39 gols marcados (média superior a 4 por jogo). O Betis permanece com 19 e pode perder a terceira posição para o Real Madrid, que tem 18 e enfrenta o Sevilla neste domingo.

A goleada deste sábado marcou a volta de Raphinha após se recuperar de lesão e mostra que o time do técnico Hansi Flick chega com moral para os próximos jogos contra rivais poderosos: Paris Saint-Germain, pela Champions League, e Real Madrid, no El Clasico.

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O primeiro tempo em La Cartuja foi bastante movimentado e com domínio do Barcelona. Apesar de uma posse de bola muito maior (mais de 70%), o Barcelona não conseguiu criar muitas chances. O líder de LaLiga abriu o placar aos 10 minutos com um golaço de Lamine Yamal. O atacante de 19 anos recebeu na intermediária, avançou e, na entrada da área, driblou o defensor e de pé esquerdo tocou no ângulo direito do goleiro Valles.

O Betis chegou ao empate aos 27 com Gomez, de cabeça, completando cruzamento de Fornais. Os visitantes voltaram a comandar o placar aos 41. Rodri, também de cabeça, aproveitou cobrança de escanteio de Fermin e marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona.

Aos 43, Lo Celso acertou uma bela virada de fora da área e empatou a partida. O golaço, porém, foi anulado após a intervenção do VAR, que chamou o árbitro para analisar mão do Bétis no início do lance. A decisão causou muita reclamação do time mandante.

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Na segunda etapa, antes dos 10 minutos, o brasileiro Gabriel Jesus marcou duas vezes, ambas com assistência de Lamine Yamal. O primeiro gol, aos 6 minutos, foi anulado por impedimento. Um minuto depois, a dupla voltou a funcionar, com cruzamento rasteiro de Yamal pela direita e finalização tranquila do brasileiro.

O time da casa conseguiu reagir prontamente e marcou seu segundo gol aos 8. Lo Celso aproveitou a posição adiantada da defesa do Barcelona enfiou um belo passe para Abde Ezzalzouli, que tocou no canto esquerdo de Joan Garcia. Após o gol, Yamal e Bernal se desentenderam. O jogador do Bétis foi expulso por agressão e o do Barcelona levou o amarelo.

O quarto gol do Barcelona saiu após falha do goleiro Valles. Yamal cobrou falta na barreira e a bola subiu. Ao tentar afastar a bola na pequena área, Valles foi mais lento do que Cubarsi, que de cabeça mandou a bola para o centro da área. Garcia só precisou empurrar para o gol vazio.

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Aos 25, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, tirou Yamal para a entrada de Raphinha, que voltou ao time após se recuperar de uma lesão muscular. O Barcelona ainda teve tempo para marcar o quinto, com Dani Olmo, com um chute de fora da área aos 36.

O Barcelona tem agora um jogo complicado para tentar manter seu início de temporada impecável, com 11 vitórias (2 na Champions League) em 11 jogos. Na terça-feira, os espanhóis enfrentam o Paris Saint-Germain, atual bicampeão do interclubes europeu, no Parc des Princes. Na décima rodada de LaLiga, o Barcelona recebe o Real Madrid para o El Clasico, no domingo. O Bétis busca a reabilitação contra o Celta, no estádio Balaidos, em Vigo, também no domingo.

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