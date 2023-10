Barcelona ganha com gol de estrela da base e mantém caça ao Real Madrid no Espanhol

O Barcelona venceu mais uma no Campeonato Espanhol e novamente contou com uma estrela das categorias de base. Marc Guiu, de apenas 17 anos, marcou o gol da vitória por 1 a 0 para cima do Athletic Bilbao no estádio Olímpico Lluis Companys, pela 10ª rodada. O time catalão estava com muitos desfalques, como Raphinha, Lewandowski e Pedri.

Assim como aconteceu com Yamal, a oportunidade de Guiu no time principal do Barcelona tem a marca de Xavi. O jovem de 17 anos entrou aos 34 minutos do segundo tempo e em menos de um minuto recebeu um lindo passe de João Félix para finalizar na saída do goleiro e decretar a vitória fora de casa.

Com a vitória, o Barcelona chega a 24 pontos, se mantém invicto na competição e segue na caça ao rival Real Madrid, que empatou com o Sevilla por 1 a 1 no sábado e está na liderança com 25 pontos. Entre eles está o Girona, que também tem 25, mas fica em segundo pelo critério de desempate - o clube venceu o lanterna Almería por 5 a 2 mais cedo.

Também neste domingo, o Las Palmas caiu para o Rayo Vallecano por 1 a 0 dentro de casa e o Villarreal ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Alavés, ainda muito próximo da zona de rebaixamento. O clube da cidade de Villarreal tem 9 pontos e não vence há cinco jogos. Do outro lado da tabela, o Rayo se aproximou no G6 com o resultado, com 17 pontos.

Sem vitória nos últimos seis jogos, o Alavés também tem 9 e está próximo do Z-4. O Las Palmas, no meio da tabela, segue com 11 pontos após a derrota. Atual sexto colocado, o Athletic Bilbao viu a diferença para o G-4 aumentar e segue com 16. Na última posição e ainda sem nenhuma vitória, o Almería tem apenas 3 pontos.