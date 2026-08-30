Barcelona fica perto de contratar Gabriel Jesus

O Barcelona avançou nas últimas horas pela contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que atualmente está no Arsenal. O acordo deve ser confirmado nos próximos dias, já que a janela europeia de transferências de jogadores fecha na próxima terça-feira, 1º de setembro.

Os clubes chegaram a um acordo por 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões na cotação atual) e o contrato do jogador com o time catalão terá validade de três anos. As informações foram publicadas pelo jornal catalão Mundo Deportivo e confirmada pelo Estadão.

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Jesus tem 29 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Posteriormente, foi vendido ao Manchester City, onde atuou por cinco anos, até 2022, quando se transferiu para o Arsenal, onde atuou por quatro temporadas. Pela seleção brasileira, Gabriel Jesus disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e venceu a Copa América de 2019.

Apesar de algumas boas fases no clube londrinho, o jogador brasileiro sofreu com lesões e acabou sendo reserva na maior parte do tempo. Ele chegou a disputar os amistosos do Arsenal para a pré-temporada de 2026-27, mas não foi relacionado para as partidas oficial do Arsenal até agora (a Supercopa da Inglaterra e os dois primeiros jogos do Campeonato Inglês), não ficando nem no banco de reservas.

No Barcelona, Jesus deve ter caminho aberto para atuar com frequência como centroavante. Os dois jogadores da posição na última temporada saíram do clube: Robert Lewandowski foi para o Chicago Fire, dos Estados Unidos, e Ferrán Torres seguiu para o PSG. No time do campeonato espanhol, terá companheiros como Lamine Yamal, Anthony Gordon e o também brasileiro Raphinha.