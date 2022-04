Barcelona faz reunião e valida parceria com Spotify: Maior acordo da história'

Da Redação

O Barcelona ratificou, em assembleia virtual realizada neste domingo, o já anunciado acordo de patrocínio com o Spotify, que promete um investimento forte a partir de julho deste ano. Durante a reunião, transmitida ao vivo pelo canal do clube no YouTube, o presidente barcelonista Joan Laporta disse que a parceria é a maior da história do time.

"O acordo supera, em termos financeiros, qualquer outro acordo de patrocínio anterior que o Barça teve em sua história, é o maior acordo da história e é um dos melhores do esporte global", disse Laporta. "Por causa da cláusula de confidencialidade não podemos dar detalhes exatos, mas é o melhor acordo envolvendo uniforme e estádio que já recebemos", completou.

Segundo a imprensa espanhola, o valor do patrocínio gira em torno de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões) investidos em quatro anos de contrato. O Spotify vai estampar sua marca na parte da frente dos uniformes barcelonistas e também no estádio do clube, que carregará o nome Spotify Camp Nou por ao menos 12 temporadas.

"Isso vai converter as instalações e o ambiente do estádio em uma nova experiência de entretenimento de alto nível aberta à cidade de Barcelona. O Spotify nos acompanhará para ser um ponto de referência global. Eles entenderam o que o Barça significa e por que somos mais que um clube, como gostamos de nos descrever", comentou Laporta.

Além de receber o nome da empresa, o estádio será reformado e modernizado. O Spotify também vai trabalhar com ativos de publicidade em placas eletrônicas no Camp Nou, na sala de imprensa e durante eventos institucionais, além de oferecer benefícios aos torcedores do clube.

"Hoje podemos dizer com orgulho que, graças aos esforços compartilhados e sua compreensão e ajuda, fizemos o Barça feliz novamente. Queremos vencer novamente. Mas não podemos relaxar, temos que continuar trabalhando", concluiu Laporta.