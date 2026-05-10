Barcelona domina Real Madrid desde cedo, vence no Camp Nou e é campeão de La Liga pela 29ª vez

O Barcelona é campeão de La Liga pela 29ª vez. O time catalão não precisou se esforçar muito para vencer o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo, dia 10, pela 35ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Rashford e Torres. Com o resultado, o clube merengue, que é vice-líder, não pode mais alcançar o tradicional rival na tabela. É a primeira vez que o Barça é campeão espanhol em cima do Real.

Do lado do Barça, existia clima de expectativa e tristeza. O pai do técnico Hansi Flick morreu algumas horas antes da partida. Porém, apesar do luto, os mandantes não se deixaram abalar, muito pelo contrário. Um empate já era suficiente para erguer taça, mas a equipe começou fulminante desde o início e marcou o primeiro gol cedo para liquidar a conta de vez. Este foi a 55ª partida seguidas de La Liga com o Barça marcando pelo menos um gol, independente do resultado.

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Do lado do Real, a derrota e a perda do título para seu principal rival apenas coroou aquela que foi chamada por muitos como a pior semana da história da equipe. Sem nomes como Mbappé, Rodrygo e Éder Militão machucados, o clube merengue ainda teve problemas sérios no vestiário nos últimos dias.

Valverde também não jogou, em razão de uma confusão envolvendo o colega Aurélien Tchouaméni, que foi a campo como titular. A situação entre eles evoluiu para agressão física acontecida no vestiário. Tchouaméni agrediu Valverde, que teve um traumatismo cranioencefálico, precisou ser levado ao hospital e levou pontos na cabeça.

Com a bola rolando, o jogo começou quente e o pesadelo do Real não demorou a surgir com Marcus Rashford causando dores de cabeça para a defesa merengue. Mas, se não foi pela bola rolando, o britânico conseguiu abrir o placar dela bola parada. Aos 8 minutos, ele acertou um lindo chute na cobrança de falta sofrida por Ferrán Torres bem perto da área de Courtois. O goleiro belga se esticou todo, mas nada pôde fazer com seus 2 metros de altura.

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A situação não ficou mais fácil para o time de Madri, muito pelo contrário. Se no primeiro gol Ferrán Torres sofreu a falta que originou o gol de Rashford, dessa vez foi sua vez de marcar. O time de Barça colocou os rivais na roda e, através de uma linda tabela com Dani Olmo dentro da área, o camisa 7 guardou o dele aproximadamente 10 minutos depois do primeiro gol.

Em campo, os jogadores do Real fizeram cara de quem não estava entendendo nada. Foram poucas, mas surgiram algumas oportunidades para os visitantes. Gonzalo García teve a melhor chance do time visitante ao sair cara a cara com Joan García, mas acabou chutando para fora. Vini Jr também quase descontou, mas Eric García colocou a bola para escanteio antes do astro brasileiro ter a oportunidade de finalizar dentro da área.

A temperatura continuou quente, mas o Barça em nenhum momento mostrou fragilidade em dar espaço para o Real. Rashford quase fez o terceiro aos 38 minutos, após bela troca de passes que começou com o goleiro do Barça. Courtois evitou o pior com a ponta dos dedos. Na cobrança de escanteio, Olmo pegou mal na bola e, mesmo com o gol aberto, jogou a bola nas arquibancadas.

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Na volta dos vestiários, o clima entre os rivais era claramente diferente. Os jogadores do Barcelona foram a campo sorridentes e falantes, enquanto os atletas do Real Madrid se mostraram claramente mais calados e apáticos.

O clima esquentou nos primeiros cinco minutos depois de confusão envolvendo Dani Olmo e Asensio. Vini Jr saiu em defesa do companheiro de equipe e um princípio de confusão se iniciou. O juiz conseguiu controlar os ânimos e distribuiu cartões amarelos. Tirando esse momento de tensão, Ferrán Torres não demorou em fazer Courtois voltar a trabalhar.

Entregue e fraco coletivamente, o Real Madrid precisou de jogadas individuais para tentar criar quaisquer início de jogadas. Nomes como Vini Jr e Jude Bellingham sequer tiveram participações relevantes. Coube a Brahim Díaz criar alguns poucos lances promissores, mas nada muito eficaz.

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Bellingham chegou a marcar após jogada de escanteio, mas além dele, outros quatro jogadores do Real estiveram em situações irregulares na jogada. O juiz brevemente anulou o gol. O posicionamento merengue só mostrou como esteve fraco o senso de coletividade da equipe de Madri, bem como a vontade dos jogadores em campo.

Tranquilo e com a vantagem no placar, o Barça apenas administrou até o apito final. Gritos de "olé" foram ouvidos das arquibancadas. Alguns jogadores do Real claramente se deram por vencidos nos minutos finais.

Vini Jr ainda teve uma oportunidade de encobrir Joan García, mas o goleiro conseguiu evitar o gol do brasileiro. Por falar em jogador nascido no País, Raphia voltou a atuar após um mês e meio. Ele sofreu uma lesão durante amistoso da seleção brasileira com a França, em dia 26 de março.