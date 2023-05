Barcelona desperdiça chances, mas marca no fim e se aproxima do título; Elche é rebaixado

(via Agência Estado)

Cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol, o Barcelona sofreu demais nesta terça-feira, principalmente no ataque. O time catalão abusou das chances perdidas e, mesmo contando com um jogador a mais por quase 70 minutos, teve dificuldades para superar o desfalcado Osasuna, por 1 a 0. O gol da vitória veio apenas nos minutos finais da partida, disputada no Camp Nou.

O suado triunfo levou o time catalão aos 82 pontos, contra 68 do Real Madrid, que jogará ainda nesta terça. Na prática, o Barcelona só precisa de mais duas vitórias para voltar a levantar o troféu do Espanhol, o que não o faz desde a temporada 2018-2019. Foi vice-campeão por duas vezes desde então.

Com Raphinha entre os titulares, o Barcelona demorou para engrenar nesta terça. O Osasuna fez jogo duro no primeiro tempo e só passou a perder espaço quando o zagueiro Jorge Herrando fez falta violenta em Pedri e levou o cartão vermelho, aos 27. Com a menos, o time visitante não conseguiu mais conter o volume dos anfitriões.

Se tinha vantagem numérica, o Barça acabou sofrendo uma baixa importante antes o intervalo. Com dores, Gavi deixou o jogo mais cedo, aos 35. Foi substituído por Ansu Fati, que foi o personagem do segundo tempo, mais pelos erros do que pelos acertos. Foram diversas oportunidades desperdiçadas. Se não falhava na pontaria, parava nas boas defesas do goleiro Aitor Fernandez.

Dembélé não ficou para trás e empilhou chances perdidas. Numa delas, aos 16, estava cara a cara com o goleiro dentro da área, mas pegou mal na bola e mandou longe. A tensão aumentou ainda mais aos 33, quando o Barça balançou as redes e já festejava quando o árbitro anulou o lance por impedimento.

A pressão foi aumentando aos poucos. E, aos 40, o gol saiu. Lewandowski cruzou na área, da direita, Frenkie De Jong escorou de cabeça e Jordi Alba pegou bonito na bola e mandou no canto direito do goleiro, trazendo alegria e alívio para as arquibancadas do Camp Nou.

PRIMEIRO REBAIXADO

Em outro jogo do dia, o Almería rebaixou o lanterna Elche ao vencer por 2 a 1, com gol do brasileiro Léo Baptistão, que tem nacionalidade espanhola também. Ele marcou o primeiro gol da vitória dos anfitriões - Embarba anotou o outro. Pelo Elche, Ponce descontou nos acréscimos.

O Almería ocupa o 14º lugar da tabela, com 36 pontos, e sem maiores pretensões na competição. Já o Elche teve confirmada seu sexto rebaixamento no Espanhol - uma das quedas se deveu a punição administrativa.

Com apenas 16 pontos, o time não conseguirá mais seguir sonhando em permanecer na primeira divisão, mesmo ainda faltando cinco jogos a disputar.