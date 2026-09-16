Barcelona dá surra em bagunçado Racing com hat-trick de Raphinha e se mantém soberano em LaLiga

O Barcelona continua um rolo compressor em LaLiga. Mais uma vez com brilho de Raphinha, autor de um hat-trick, o líder isolado somou sua sexta vitória seguida na competição, desta vez com impiedosa surra de 7 a 2 diante de um Racing totalmente bagunçado no Camp Nou. Em busca do tricampeonato, o time catalão pode somar sua melhor largada caso vença o Sevilla, fora de casa, no fim de semana.

Com ataque poderoso, o Barcelona soma agora 28 gols em seis rodadas, alta média de 4,66 por partida. Em sua temporada mais artilheira, o brasileiro Raphinha é o goleador máximo, com nove bolas nas redes além de outras três assistências. O massacre podia ser maior, pois Lamine Yamal ainda desperdiçou uma penalidade.

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A bola rolou e com 22 segundos o atrevido Yamal já apareceu para finalizar no ataque. Era um massacre ofensivo com João Cancelo, Dani Olmo e Raphinha também levando perigo em somente cinco minutos.

Sem conseguir passar do meio-campo, o modificado Racing, com diversos titulares poupados, ficou em desvantagem no massacre logo aos sete minutos, com João Cancelo acertando um lindo chute, no ângulo. O português saiu distribuindo beijinhos para a torcida para celebrar a pintura.

'Derrotado' antes mesmo de o jogo começar pelas escolhas de seu treinador, o Racing dava muito espaço para o Barcelona trabalhar a bola e deixar Agirrezabala alucinado com tamanho bombardeio. A todo momento alguém aparecia na cara do goleiro. Sozinho, Adeyemi deu cavadinha na área e mandou raspando, assim como Raphinha, após desvio da marcação.

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O brasileiro teve nova oportunidade ao sair cara a cara e ser parado com pênalti após sofrer um pisão. O capitão assumiu a cobrança e ampliou, deslocando o goleiro.

Em rara desatenção da defesa catalã, Gueye apareceu na área para descontar na primeira oportunidade do Racing em partida na qual era totalmente dominado. Com a mira calibrada, João Cancelo repetiu a dose em novo golaço de fora da área para recolocar ordem em campo - o árbitro deu contra de Villalibre por leve desvio.

Antes do descanso, ainda deu tempo para Raphinha chegar ao oitavo gol em LaLiga ao receber de Olmo e acertar belo giro, e de Yamal desperdiçar o pênalti sofrido por ele mesmo ao parar em defesa de Agirrezabala.

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A forte chuva que desabou no intervalo não impediu uma volta 'acesa' do Barcelona. Sem deixar o ritmo cair, os comandados de Hansi Flick continuaram em cima e por pouco Adeyemi não marca um golaço após drible e caneta dentro da área. Já Lamine Yamal parou na trave.

O Barcelona resolveu dar novo presente ao Racing, com alguns titulares em campo, e Zabiri descontou após roubar a bola do goleiro Szczesny, que se enrolou ao tentar o drible. Os catalães responderam de imediato com Raphinha chegando ao hat-trick em nova batida de pênalti perfeita. O brasileiro saiu de campo aplaudido de pé para entrada do compatriota Gabriel Jesus.

Em busca de redenção após o pênalti desperdiçado, Lamine Yamal fez um golaço, anulado por impedimento. O garoto fazia de tudo em campo, serviu Gabriel Jesus para o sexto e definiu o atropelo catalão ao anotar o sétimo e sair dançando após assistência de Adeyemi.

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ATLÉTICO DE MADRID ATROPELA O OSASUNA ANTES DO CLÁSSICO

Diego Simeone optou por não relacionar o artilheiro Julián Álvarez para a partida diante do Osasuna. Mesmo com o argentino preservado, a equipe colchonera não tomou conhecimento do oponente, goleando por 4 a 0 antes do clássico com o Real Madrid, agendado para domingo.

Jonathan David, aos 24 minutos, abriu o marcador no Wanda Metropolitano. O atacante ainda deu a assistência para Kang-in ampliar, logo após o intervalo. Normand ampliou e Baena completou a goleada.

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Com a boa vitória, O Atlético manteve a boa fase, agora com quatro triunfos e um empate e 13 pontos somados em seis rodadas, atrás somente do líder Barcelona, com 18, e o arquirrival Real Madrid, com 15.