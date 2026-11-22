Após um susto no primeiro tempo, o Barcelona buscou a virada e derrotou o Villarreal na manhã deste domingo (22), por 3 a 2, no Spotify Camp Nou. O time de Hansi Flick levou 2 gols nos primeiros seis minutos de partida e contou com ótima atuação de Lamine Yamal no segundo tempo para buscar a virada.

A equipe Catalunha chegou à terceira vitória consecutiva em La Liga e mantém a liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, que derrotou o Celta de Vigo neste sábado. Agora a equipe vira a chave para a Champions League e encara o Sabah, do Azerbaijão, na próxima quarta-feira (25), em Baku.

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Já o Villarreal se mantém na primeira parte da tabela, com 15 pontos conquistados, mas se afastou da zona de classificação das competições internacionais. O time também entrará em campo na quarta-feira pela Champions League, diante do Slavia Praga, na Tchéquia.

O JOGO:

A equipe de Iñigo Pérez começou de forma avassaladora no Spotify Camp Nou e abriu 2 a 0 no placar com apenas seis minutos. O primeiro gol saiu aos quatro minutos, quando Fermín López foi pressionado pela defesa e tocou nos pés de Tajon Buchanan, que chutou colocado, sem chances para o arqueiro Joan Garcia.

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No lance seguinte, o meia Alberto Moleiro encontrou um excelente passe para Tani Oluwaseyi, que ganhou da defesa na velocidade. O atacante invadiu a área e soltou o pé contra o gol do Barcelona para anotar o segundo na partida.

Em desvantagem dentro de casa, o time de Hansi Flick buscou a recuperação e teve ótima oportunidade para diminuir o prejuízo aos 22 minutos. Lamine Yamal entrou na área e foi derrubado por Oluwaseyi. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti, cobrado e desperdiçado pelo próprio camisa 10, que mandou para fora.

No segundo tempo, o Barcelona mudou completamente de postura. Em um dos primeiros lances, aos dez minutos, o lateral João Cancelo fez grande jogada dentro da área, cortou o zagueiro, e encheu o pé. A bola carimbou a trave do goleiro Gulácsi, que chegou a triscar, mandando para escanteio.

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Na cobrança, em jogada ensaiada, Pedri cruzou na medida para o zagueiro Gerard Martín, que pegou em cheio e ganhou de toda a defesa. O defensor de 24 anos marcou pela primeira vez na temporada.

Quatro minutos depois, o capitão Raphinha acionou Yamal no lado direito em velocidade. O camisa 10 fez excelente jogada e cortou para o meio, dando um passe açucarado para Fermín López chapar no canto do arqueiro e deixar tudo igual em Barcelona. O meia se redimiu do erro no primeiro gol da partida.

A grande virada dos mandantes veio aos 21 minutos da etapa complementar. Em outro ótimo lance de Yamal no lado direito, o camisa 10 rolou para Eric Garcia dentro da área. O zagueiro tentou o passe para Adeyemi na segunda trave, mas acabou interceptado pelo defensor Pau Navarro, que mandou contra o próprio gol.