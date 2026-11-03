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Barcelona bate Aston Villa com 2 de Raphinha e Cunha puxa virada épica do United na Champions

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Barcelona levou alguns sustos no primeiro tempo do jogo da quarta rodada da Champions League contra o Aston Villa nesta terça-feira, 3, mas conseguiu vitória de 3 a 0 muito graças ao brasileiro Raphinha, que marcou duas vezes. Em outra partida da rodada, mais um representante do País brilhou, quando Matheus Cunha liderou a virada do Manchester United sobre a Roma.

Com o resultado, a equipe de Hansi Flick segue na cola do líder, PSG, que emplacou uma impressionante goleada de 6 a 0 sobre o Villarreal fora de casa. Já pelo lado do time de Michael Carrick, foi o fim de um jejum de nove jogos sem vitória e também a primeira na competição europeia, enfim saindo do 0% de aproveitamento.

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O primeiro gol saiu antes dos 10 minutos, com 'assistência' de brasileiro, mas contra o próprio time. Suzuki saiu jogando com João Gomes que, pressionado, se livrou a bola e acabou dando-a no pé de Yamal, que cortou para a perna esquerda e chutou no canto direito do goleiro.

A resposta veio quase em seguida, quando Cash chutou de primeira próximo à segunda trave após escanteio e viu a finalização ser desviada. Na cobrança seguinte, foi a vez de João Gomes pegar sobra próximo à pequena área e ser bloqueado.

Apesar da desvantagem no placar e jogando fora de casa, o Aston Villa criava mais e teve, novamente, a chance de empatar ainda na primeira metade da etapa inicial. Manzambi recebeu passe de Nico Jackson quase da marca de pênalti, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

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O ponto fraco do clube inglês era a saída de bola. Assim como no primeiro gol, a zaga tocou errado em sua área e os catalães quase ampliaram com Gordon, que chutou próximo à meta para defesa de Suzuki. Quando atacava, porém, era sempre com perigo. Aos 31, Manzambi driblou Cubarsí ao receber lançamento de McGinn e chutou para grande defesa de Joan García.

O Barcelona ampliou a vantagem no começo do segundo tempo com Raphinha. O brasileiro recebeu de Fermín López na grande área, cortou para a canhota e chutou rasteiro. A bola desviou em Pau Torres e enganou Suzuki, que nada pôde fazer para evitar. E ele fez o segundo dele momentos depois, aproveitando ótima jogada de João Cancelo.

EM MANCHESTER

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No Old Trafford, parecia que o Manchester United viveria outra tragédia quando a Roma marcou dois gols ainda no primeiro tempo. A história, mudou, porém, quando o brasileiro Matheus Cunha puxou a responsabilidade com dois gols e, de quebra, ainda foi expulso.

Matias Soulé abriu o placar aos 10 minutos depois de aproveitar boa jogada de Rodrigo Mora. O meio-campista de 19 anos avançou pela esquerda, puxou para a direita e lançou para o atacante que, do outro lado da área, finalizou de canhota no contrapé de Lammens. E o time italiano ampliou após Ayden Heaven cometer pênalti e Donyell Malen converter.

O clube inglês, porém, reagiu no segundo tempo e empatou com Bruno Fernandes, também em penalidade máxima, cometida por Gianluca Mancini, e com o brasileiro Matheus Cunha, com uma finalização cruzada sem chances para o goleiro Devis Vásquez. Aos 40, balançou com um golaço de direita e decretou a retomada.

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