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Barcelona 'ativa operação' para acelerar a contratação do atacante João Pedro, diz jornal

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 10:00:00 Editado em 26.05.2026, 10:11:31
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O Barcelona decidiu dar ação às palavras no que diz respeito ao interesse pelo atacante brasileiro João Pedro e iniciou a operação para tentar tirar o camisa 9 do Chelsea. Anderson Luís de Souza, o Deco, ex-jogador do clube catalão e atual diretor esportivo da agremiação, viajou para Londres a fim acelerar a transferência.

O fato foi noticiado pelo Jijantes, canal de transmissão da plataforma Twitch criado pelo jornalista catalão Gerard Romero. Segundo o jornal espanhol Marca, o interesse pelo atacante aumentou nas últimas semanas, mas o seu alto preço é o maior obstáculo no momento.

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O periódico, que estampou a manchete "Barça ativa a operação João Pedro", informou ainda que Deco chegou a viajar para ver o atacante em ação na final da Copa da Inglaterra, em partida que o Chelsea acabou amargando o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Manchester City por 1 a 0. Na final, João Pedro acabou substituído por Garnacho.

Eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada 2025/2026 e com contrato em vigência até 2033, o atacante está em alta no clube. No entanto, o fato de o time azul não disputar a Champions League no ano que vem virou um ponto que favorece a sua saída.

A busca por João Pedro virou prioridade já que o clube procura um substituto à altura de Robert Lewandowski, que encerrou o seu ciclo com a camisa azul e grená. O brasileiro, que terminou a sua primeira temporada no Chelsea com 20 gols e nove assistências, sinalizou de forma positiva por uma mudança de ares.

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Informado pelo diretor esportivo Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

As cifras envolvendo uma provável negociação devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). Diante da vontade de João Pedro em jogar na Espanha, o Barcelona tenta agora diminuir a distância entre o que os ingleses pedem e o que o clube catalão está disposto a pagar para tentar definir a contratação.

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