Barcelona apenas empata com o Girona, mas abre 13 pontos do Real Madrid no Espanhol

Pela segunda vez em cinco dias a torcida do Barcelona deixou o Camp Nou lamentando um tropeço do time. Nesta segunda-feira, um jogo após serem eliminados da Copa do Rei com goleada por 4 a 0 para o arquirrival Real Madrid, os comandados de Xavi mostraram que ainda não superaram a queda na semifinal ao pouco produzirem e somente empatarem com o Girona, por 0 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com novo deslize caseiro, o time ampliou a vantagem sobre os merengues para 13 pontos restando 30 em disputa.

Como já havia acontecido no clássico com o Real Madrid, a torcida clamou pelo retorno de Messi no 10º minuto do primeiro tempo. Na eliminação da Copa do Rei, contudo, o coro ficou maior pelo resultado adverso e cresceu na parte final da surra por 4 a 0. Nesta segunda-feira, os catalães usaram apenas o minuto da camisa vestida pelo argentino.

Ainda abatidos pelo resultado adverso do meio de semana, os jogadores do Barcelona demoraram a se encontrar em campo. Ansu Fati até se movimentava, mas faltava o lance final. Com muitos erros diante de um rival bem postado defensivamente, quase não chegaram ao gol. E ainda levaram alguns sustos.

Aos 36 minutos, foram duas grandes, raras e incríveis chances desperdiçadas. Primeiro com o brasileiro Raphinha, que dominou e bateu quase na pequena área para defesa de Gazzaniga. Na cobrança do escanteio, Araújo desviou e o goleiro defendeu quase dentro do gol. A bola não ultrapassou inteira a linha e o jogo seguiu sem abertura do placar.

Descontente com o aproveitamento ruim do time, Xavi trocou Sergi Roberto por Kessié e ainda falou ao pé do ouvido do capitão Busquets na volta do intervalo ao observar como estava o time rival. Logo no primeiro minuto, Garcia perdeu, de cabeça, ao mandar pelo alto.

Aos 10 minutos, hora de a torcida "pedir" Messi, quase o Girona surpreendeu em lançamento que achou Castellanos na cara de Ter Stegen. O camisa 9 escolheu o canto e mandou para fora, perdendo gol incrível. Ficou com sorriso amarelo com a oportunidade gigante desperdiçada. O técnico Michel lamentou muito também, com as mãos no rosto, incrédulo.

Ansu Fati saiu aplaudido aos 22 minutos para entrada de outro jovem atacante, Ferran Torres. Depois do susto, o Barcelona diminuiu o ímpeto e já não conseguia ameaçar os fechados oponentes. Raphinha também saiu sem ter o que comemorar. As últimas oportunidades vieram nos acréscimos. Aos 49 do segundo, Gavi cabeceou e Gazzaniga fechou a apresentação de gala com novo milagre. O goleiro ainda viu a zaga afastar o calcanhar de Lewandowski que iria para o gol aos 51 e celebrou após o apito final.