Barcelona anuncia a renovação de contrato do técnico Hansi Flick até junho de 2028

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira, a permanência do técnico Hansi Flick à frente do time principal. Amparado pela conquista do título da La Liga, com uma campanha que rendeu ainda um recorde de vitórias dentro de casa, o treinador alemão continua no clube até junho de 2028.

"O FC Barcelona e Hansi Flick chegaram a um acordo para estender o contrato do treinador, que permanece até junho de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada", diz uma parte do trecho da postagem no canal oficial da agremiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A assinatura do novo vínculo aconteceu nesta segunda-feira no escritório da diretoria. Além de Rafa Yuste, mandatário do conjunto catalão, quem também marcou presença no encontro foi o ex-jogador e dirigente brasileiro Anderson Luís de Souza, o Deco.

"O Barça é mais do que um clube e é um prazer para mim continuar. Estou muito feliz. Tivemos muitos momentos fantásticos e estou animado para compartilhar mais. Queremos ganhar mais títulos. No próximo ano daremos tudo de nós para realizar nossos sonhos", afirmou o comandante após renovar o vínculo.

Sob o seu comando, o Barcelona venceu todos os seus 19 compromissos como mandante no Campeonato Espanhol. Ele aproveitou o momento para destacar a sua filosofia de vitórias e prometeu continuar na luta por conquistas importantes. "Queremos melhorar, aprender todos os dias. Queremos treinador melhor, com mais intensidade. Todos temos que estar unidos, clube e torcida", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Detentor de uma taça da Champions League com o Bayern de Munique, a relação de troféus que Hansi Flick ele amealhou no Barcelona é altamente positiva e conta com dois Campeonatos Espanhóis, um bicampeonato da Supercopa da Espanha e ainda um título da Copa do Rei.