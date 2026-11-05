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Barcelona anuncia a renovação de contrato com Raphinha até 2030: 'Espero ficar por muitos anos'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A harmoniosa relação entre o Barcelona e o brasileiro Raphinha vai continuar dando frutos para alegria da torcida catalã. A diretoria do clube azul e grená oficializou nesta quinta-feira a renovação do vínculo com o atacante até 2030.

Aos 29 anos, o atleta vive o auge de sua carreira e está em alta com o treinador alemão Hansi Flick. Capitão do time e um dos pilares do elenco, ele concedeu entrevista coletiva e festejou o fato de seguir no Barça. "Por tudo que conquistei no clube, tanto individualmente quanto coletivamente. Espero ficar por muitos anos e, se minhas pernas permitirem, continuar jogando. Faço tudo o que posso pelo clube", disse o atleta.

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Peça fundamental no esquema da equipe, este ano ele vem sendo escalado como falso nove e os números atestam o seu bom momento. Decisivo no ataque, o atacante marcou impressionantes 19 gols até aqui na temporada (15 pelo Campeonato Espanhol e quatro em jogos da Champions League).

"Mudei de posição e estou tentando dar o meu melhor por todos. Tento me adaptar a tudo o que me pedem. Estou gostando, e é mais fácil com a qualidade que temos neste time. Quero dar o meu melhor pelo clube e conquistar um lugar no coração dos culés."

Em sua quinta temporada, o jogador já ostenta números expressivos. O brasileiro chegou ao Barça em 2022 e disputou 190 partidas com 94 gols marcados. Neste período, ele ganhou três títulos da La Liga (2022/23, 2024/25 e 2025/26), uma Copa do Rei (2024/25) e três Supercopas da Espanha (2022/23, 2024/25 e 2025/26).

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Na entrevista, ele falou ainda sobre sua condição física atual, e procurou tranquilizar os torcedores: "Estou muito bem, mas não estou a 100%. Cuido muito bem de mim, então os torcedores do Culers não precisam se preocupar. Faço tudo o que posso para estar no meu melhor."

Neste final de semana, o Barcelona tem uma difícil missão pela La Liga. Líder do Campeonato Espanhol com 30 pontos, a equipe azul e grená terá pela frente justamente o segundo colocado Atlético de Madri. Dois pontos separam as duas equipes (30 a 28). O encontro, marcado para o domingo, será realizado no estádio Metropolitano.

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