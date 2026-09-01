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Barcelona anuncia a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus

Clube catalão pagou cerca de R$ 60,2 milhões pelo jogador de 29 anos, que chega com o aval e os elogios do técnico Hansi Flick

Escrito por Da Redação
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Barcelona anuncia a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus
Autor A contratação do brasileiro acontece em um momento estratégico para o Barcelona - Foto: Divulgação/Barcelona

O Barcelona oficializou nesta terça-feira (1º) a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, de 29 anos. O jogador, que estava no Arsenal, da Inglaterra, assinou vínculo com o clube catalão até 30 de junho de 2029. A transação custou aos cofres do time espanhol cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 60,2 milhões na cotação atual. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do clube com um vídeo que faz referência direta à tradicional comemoração de gols do atleta, o famoso "alô, mãe".

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A contratação do brasileiro acontece em um momento estratégico para o Barcelona, que busca reorganizar seu setor ofensivo e encontrar peças de reposição para assumir a camisa 9 após a saída do centroavante Robert Lewandowski. O técnico da equipe, Hansi Flick, comemorou o desfecho das negociações e rasgou elogios ao novo comandado. O treinador alemão classificou Gabriel Jesus como um atacante de alto nível, destacou que o estilo do jogador se encaixa perfeitamente no modelo de jogo adotado pelo time e afirmou que ele tem muito a contribuir com o elenco ao longo da temporada.

Flick também revelou bastidores da chegada do atleta à Catalunha, mencionando que o atacante ficou surpreso com a oportunidade durante a primeira conversa que tiveram. O comandante aproveitou para agradecer ao diretor esportivo Deco pela agilidade e eficiência no mercado de transferências, além de tranquilizar a torcida sobre a condição clínica do brasileiro, ressaltando que, apesar do histórico recente de lesões, o atacante se encontra muito bem fisicamente.

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Com a mudança para a Espanha, Gabriel Jesus encerra uma longa e vitoriosa passagem pelo futebol inglês. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante defendeu o Arsenal nas últimas quatro temporadas, sendo campeão da Premier League no ano passado. Antes de chegar à equipe londrina, o brasileiro construiu uma trajetória histórica com a camisa do Manchester City, clube onde permaneceu por seis anos e conquistou 11 títulos sob o comando de Pep Guardiola.

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ARSENAL Contratação Barcelona futebol europeu Gabriel Jesus Hansi Flick Transferências Futebol
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