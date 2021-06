Barcelona anuncia a continuidade do técnico Ronald Koeman até junho de 2022

Continua após publicidade

A diretoria do Barcelona anunciou nesta quinta-feira, após uma reunião no estádio Camp Nou, em Barcelona, que o técnico holandês Ronald Koeman continuará como técnico da equipe principal. Desta forma, ele cumprirá o ano de contrato que resta, o que dá fim aos rumores de que seria substituído para a temporada

2021-2022.

"Refletimos e decidimos dar continuidade a Koeman porque estamos satisfeitos com a forma como este período de reflexão se deu. Nós nos conhecemos mais um ao outro. Ronald teve um comportamento impecável e tem procurado soluções para pequenas divergências. A sua continuidade é a melhor coisa para o Barça", declarou Joan Laporta, presidente do clube catalão.

Sob o comando de Koeman, o Barcelona terminou o Campeonato Espanhol na terceira posição, atrás de Atlético de Madrid e Real Madrid, e caiu nas oitavas final da Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain, no que foi o pior desempenho do clube no torneio continental desde a temporada 2006-2007.

Por outro lado, conquistou o título da Copa do Rei - contra o Athletic Bilbao -, o que evitou que o time passasse em branco, como ocorreu na temporada 2019-2020.

"Koeman entendeu porque eu tinha esta necessidade de conhecê-lo. Agora sabemos onde estamos. Faremos uma equipe muito competitiva", prometeu Laporta. "A figura de Koeman está fortalecida. Aprofundamos nosso relacionamento, vemos o treinador como motivado, com um ano de experiência no vestiário. Eu vejo o copo cheio", completou o dirigente.

O que Laporta não deixou claro é se o técnico renovará contrato por outra temporada. Ele limitou-se a dizer que o tema "não foi tratado".