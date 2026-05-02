Barcelona acorda no final, vence o Osasuna e pode ser campeão no domingo

O Barcelona fazia uma partida burocrática, mas conseguiu dois gols no final da partida para vencer o Osasuna por 2 a 1 neste sábado no Estádio El Sadar, em Pamplona. O time do técnico Hansi Flick soma 88 pontos e pode garantir o título com quatro rodadas de antecedência. O Real Madrid tem 74 e precisa vencer o Espanyol neste domingo para continuar com chances, ainda que remotas, de título.

Os dois postulantes ao título se enfrentam no El Clásico, no Camp Nou, no próximo domingo pela 35ª rodada. Em busca de seu 29º título espanhol, o Barcelona ampliou sua série para 10 vitórias seguidas no campeonato. É a primeira vez que o time consegue 10 triunfos consecutivos em uma mesma edição da liga desde março de 2016.

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No primeiro tempo, o Barcelona conseguiu ampla vantagem na posse de bola (70%), mas o time era pouco contundente no ataque. Assim, as melhores chances foram do Osasuna, com o atacante croata Budimir, que acertou a trave uma vez e exigiu uma boa defesa do goleiro Joan Garcia.

Pouco depois dos 15 do segundo tempo, Flick mexeu no Barcelona em busca da vitória e colocou em campo Ferran Torres, De Jong e Rashford, mas o time permanecia inerte no ataque, sem conseguir acertar o gol de Herrera na segunda etapa.

O cenário mudou em cinco minutos, com a participação de algumas apostas do técnico alemão. Aos 36, Rashford recebeu pela direita e teve espaço e tempo para ajeitar a bola antes de cruzar na área. Lewandowski, que não marcava havia dois jogos, subiu e acertou a cabeçada. O Barcelona abriu o placar em sua primeira finalização correta na segunda etapa.

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Aos 41, Ferran Torres recebeu passe em profundidade de Fermin e tocou na saída do goleiro Herrera. Em vantagem no placar, o Barcelona teve um momento de desatenção e permitiu o gol do Osasuna aos 45, com Raúl García subindo livre para cabecear dentro da área. Raphinha, recuperado de contusão e que voltou aos treinos, não saiu do banco do Barcelona.