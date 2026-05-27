Barboza visita estádio do Palmeiras e prevê estreia: 'Ansioso por ver torcida cantar meu nome'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 19:43:00 Editado em 27.05.2026, 19:53:53
Reforço para o segundo semestre no Palmeiras, o zagueiro argentino Alexander Barboza visitou o Nubank Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras nesta quarta-feira. O defensor vindo do Botafogo não escondeu a ansiedade por estrear na nova casa e já imagina os palmeirenses cantando seu nome.

A contratação de Barboza traz uma boa dor de cabeça ao técnico português Abel Ferreira, que conta com os intocáveis Gustavo Gómez e Murilo na defesa e terá de se desdobrar para encaixar o reforço no time - ainda tem Bruno Fuchs, em reta final de reabilitação.

Como a janela de transferências só abre após a Copa do Mundo, Barboza não encara o Junior Barranquilla nesta quinta-feira na rodada final da fase de classificação da Libertadores. Nem a Chapecoense, domingo, pelo Brasileirão. Mas acompanhou os futuros companheiros no treino do dia - os jogos serão no Nubank Parque.

Sorridente e um tanto ansioso, Alexander Barboza não escondeu a vontade de logo estar em campo vestindo verde. "Estou ansioso para jogar. E jogando, a torcida vai começar a cantar meu nome", afirmou, confiante em se tornar um dos ídolos da torcida, como Gustavo Gómez.

Nada, porém, de pular etapas. "Primeiro é treinar e jogar para chegar esse momento tão bonito que é escutar a torcida cantando seu nome", destacou o defensor, que só poderá atuar após a Copa do Mundo. Portanto, terá quase 50 dias para adaptação à nova casa e aos novos companheiros.

Alexander Barboza Palmeiras Libertadores
