Bap anuncia que Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo

Um dos remanescentes do vitorioso time de 2019, o atacante Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo. Em entrevista à Flamengo TV, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou a novidade e exaltou a figura do jogador desde a sua chegada ao clube.

A novidade tem data para ser inaugurada e está prevista para ser realizada no dia 15 de novembro, dia do aniversário da agremiação carioca.

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"Sempre acreditei que as homenagens têm de ser feitas em vida. Todo mundo quando morre vira legal, as pessoas descobrem as coisas boas que faziam e acho que temos que mudar isso. A gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros em vida, jogando aqui, de frente para a nação", afirmou o mandatário.

Com 18 títulos em seu currículo, o camisa 27 é, ao lado do uruguaio Arrascaeta, o recordista de troféus pelo clube. Desde que desembarcou no Rio, o atacante entrou em campo com a camisa rubro-negra 361 vezes, marcou 114 gols e deu 58 assistências.

Aos 35 anos, ele teve o seu contrato renovado por mais uma temporada. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. A ideia do jogador é encerrar a carreira no clube no fim do ano que vem.U