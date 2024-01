Banchero lidera virada do Orlando Magics sobre os Nuggets com pontos decisivos no fim

Com uma atuação marcante, especialmente no final da partida, Paolo Banchero ditou o ritmo da vitória do Orlando Magics sobre o Denver Nuggets por 122 a 120, na madrugada deste sábado, pela NBA. Ele anotou quatro lances livres nos últimos 34 segundos e ainda registrou o primeiro "triple-double" da sua carreira. O jovem ala de 21 anos terminou o confronto com 32 pontos, dez rebotes e ainda serviu os companheiros com 11 assistências em um confronto em que o Orlando Magics chegou a estar 18 pontos atrás no placar no terceiro quarto. "Nós apenas dissemos um ao outro: somos tudo o que temos. Vamos conviver com o resultado, seja ele qual for, mas não vamos simplesmente rolar e deixar os caras nos atropelarem. Contamos com o poder da energia positiva e do incentivo mútuo", afirmou o grande nome do duelo. Em um jogo extremamente tenso, o Denver Nuggets desperdiçou a chance de definir a vitória em um erro de Kentavious Caldwell-Pope no finalzinho. O armador perdeu a bola para Moritz Wagner que acionou Banchero no ataque. Ao receber a falta, o nome do jogo converteu os lances livres e determinou o triunfo. Perdendo a partida por 78 a 60 no terceiro quarto, o Orlando Magic aproveitou o cansaço do rival para ressurgir no confronto. Foram 23 acertos em 34 arremessos da linha de lance livre e ainda 17 cestas de três pontos convertidas. Técnico dos Nuggets, Michael Malone criticou a apatia da sua equipe na volta do intervaloo. "Resultado decepcionante. São noites consecutivas em que nossa defesa no terceiro quarto foi inexistente. Como disse aos nossos rapazes, o que quer que vocês estejam fazendo no intervalo, não está funcionando", afirmou. O resultado ganhou ainda mais importância em função dos desfalques dos Magics. Makelle Fultz, Gary Harris, Wendell Carter Jr., Joe Ingles, Jonathan Isaac, Goga Bitadze e Franz Wagner estão entregues ao departamento médico. Pelo lado do Denver, o destaque ficou por conta do pivô Nikola Jokic, que anotou 29 pontos. Para ele, o time precisa entender o que aconteceu com a equipe na parte final do "Foi uma noite difícil, mas temos que tirar lições desta partida", afirmou o jogador sérvio. Também pela rodada da madrugada deste sábado, o Los Angeles Lakers estendeu a sua crise ao ser derrotado pelo Memphis Grizzlies por 113 a 127. O time vem de quatro derrotas seguidas. Pior, venceu apenas três dos últimos 13 jogos. Para vencer os donos da casa, o Memphis contou com uma grande atuação coletiva. Jaren Jackson, com 31 pontos, nove rebotes e cinco cestas de três foi o mais efetivo. No entanto, Marcus Smart (29), Desmond Bane (24) e Ja Morant (21), ajudaram a definir o confronto. No Lakers, nem os 32 pontos e as sete assistências de LeBron James foram capazes de evitar a derrota diante de sua torcida. Com 31 pontos e seis rebotes, Anthony Davis lamentou o resultado. "Precisamos ter mais estabilidade para conseguir impor o nosso ritmo", comentou. No outro jogo desta jornada, o Golden State Warriors derrotou o Detroit Pistons por 113 a 109, mas não teve muito o que comemorar após o confronto. O armador Chris Paul sofreu uma fratura na mão no terceiro quarto e deverá ser submetido à cirurgia. Steve Kerr, técnico dos Warriors, lamentou a perda do atleta em um momento tão importante da contusão. "Eu me sinto mal pelo Chris. Obviamente os demais jogadores terão de estar prontos para jogar agora e teremos que aguentar firmes sem ele", comentou.

Indiana Pacers 150 x 116 Atlanta Hawks Boston Celtics 126 x 97 Utah Jazz Philadelphia 76ers 92 x 128 New York Knicks Brooklyn Nets 124 x 115 Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers 114 x 90 Washington Wizards Chicago Bulls 104 x 91 Charlotte Hornets New Orleans Pelicans 95 x 111 Los Angeles Clippers Houston Rockets 95 x 122 Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 139 x 103 Portland Trail Blazers Phoenix Suns 113 x 97 Miami Heat Denver Nuggets 120 x 122 Orlando Magic Golden State Warriors 113 x 109 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 113 x 127 Memphis Grizzlies Sacramento Kings 135 x 130 Toronto Raptors

Indiana Pacers x Boston Celtics Washington Wizards x New York Knicks Philadelphia 76ers x Utah Jazz Houston Rockets x Milwaukee Bucks