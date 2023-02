Banana é jogada em campo para brasileiro em jogo do Zenit, na Rússia

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O racismo marcou presença mais uma vez no futebol europeu. Em partida pela Copa da Rússia, o brasileiro Wendel foi a vítima. Ao ser substituído, o brasileiro que atua no Zenit viu uma banana ser lançada ao gramado e chutou ela para longe.

continua após publicidade .

O episódio aconteceu já nos acréscimos da partida. Com o Zenit vencendo o Volga por 2 a 0, Wendel e Douglas Santos foram substituídos e um torcedor arremessou uma banana no gramado. Ao ver a cena, o volante brasileiro chutou a banana para longe.

Na partida, Wendel foi um dos destaques do Zenit, com a assistência para um dos gols. No momento do ocorrido, o narrador da transmissão da partida informou que uma banana tinha sido arremessada para o campo.