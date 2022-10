Balbuena treina no Corinthians e não deve ser problema para a Copa do Brasil

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Desfalque no empate por 2 a 2 com o Juventude em razão de um desconforto muscular, o zagueiro Balbuena voltou a treinar com os companheiros no gramado do CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, como mostram imagens divulgadas pelo Corinthians. Por isso, o paraguaio não deve ser problema para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na quarta-feira.

continua após publicidade .

Antes de começar a decisão pelo título, os corintianos vão a campo às 21 horas deste sábado, na Neo Química Arena, para enfrentar o Athletico-PR pela 31ª rodada do Brasileirão. Para tal duelo, contudo, a tendência é que Balbuena seja preservado, assim como a maior parte dos titulares do técnico Vítor Pereira.

O cenário faz com que seja grande a chance de o volante Maycon voltar a participar de uma partida após dois meses se recuperando de uma fratura no pé. Ele vem treinando normalmente desde quarta-feira e deve receber alguns minutos em campo. O atacante Júnior Moraes e o lateral-direito Rafael Ramos também se recuperaram de lesão e integraram os treinamentos. O defensor português, aliás, deve ser titular contra o Athletico.

continua após publicidade .

Quem certamente não irá a campo é o zagueiro Gil, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o volante Fausto Vera, de volta após cumprir suspensão, pode aparecer entre os 11 iniciais no sábado, apesar de estar entre os cotados para a disputa da final na quarta-feira.

Em busca de continuar no G-4, dentro do qual ocupa a quarta posição, com 51 pontos, o Corinthians pode ir a campo com Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Fausto Vera (Cantillo), Ramiro (Roni) e Giuliano; Adson, Mateus Vital e Yuri Alberto (Róger Guedes).