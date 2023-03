Balbuena se reapresenta e pode ser titular na estreia do Corinthians na Libertadores

(via Agência Estado)

Depois de ter o retorno de Yuri Alberto, que enfrentou o Marrocos com a seleção brasileira no sábado e se reapresentou na terça-feira, o Corinthians foi reforçado por Balbuena nesta quarta. O zagueiro foi convocado pelo Paraguai e esteve em campo na segunda, durante a derrota por 3 a 2 de sua seleção frente ao Chile. De volta ao CT Joaquim Grava, trabalhou ao lado dos companheiros e tem boas chances de ser titular na próxima quinta, quando o time paulista estreia na Libertadores, contra o Liverpool-URU, em Montevidéu.

O defensor paraguaio perdeu a posição de titular na reta final do Paulista, após algumas falhas, e viu Bruno Méndez se firmar ao lado de Gil. O uruguaio, contudo, não poderá jogar o primeiro compromisso pelo torneio continental, pois tem de cumprir suspensão, já que foi expulso nas quartas de final da edição do ano passado, quando o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo.

Embora esteja nos planos do técnico Fernando Lázaro para os próximos compromissos, Balbuena não sabe se continuará no clube paulista por muito tempo. Ele está emprestado pelo Dínamo de Moscou até junho, e a diretoria corintiana não conseguiu avançar nas conversas com os russos para tê-lo por mais tempo. Até por isso, os zagueiros Caetano e Murillo, da base, estão ganhando mais espaço.

No treinamento desta quarta-feira, Fernando Lázaro promoveu uma atividade de bolas paradas após o dia ser iniciado com trabalhos na academia. Em seguida, comandou um treino de organização ofensiva, com passes, cruzamentos e finalizações. Nesta quinta-feira, o Corinthians faz um jogo-treino contra o Coritiba, no CT Joaquim Grava.