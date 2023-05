Balbuena e Júnior Moraes se juntam a Du Queiroz e são afastados pelo Corinthians

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após ficarem fora da lista de relacionados para o jogo de quinta-feira, contra o Botafogo, o zagueiro Balbuena e o atacante Júnior Moraes foram afastados pelo Corinthians. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o clube informou que os dois jogadores "seguirão uma programação específica de treinos e não serão mais relacionados para os jogos", assim como o volante Du Queiroz, afastado desde o início da semana.

continua após publicidade .

Balbuena voltou ao Corinthians no ano passado com status de titular, em razão de sua primeira passagem pelo clube, pois foi campeão paulista e brasileiro em 2017, mas deixou de ser unanimidade. Antes de ficar fora da última relação, sequer foi utilizado nos quatro jogos anteriores, inclusive sob o comando de Cuca, contra o Remo, e de Danilo, contra o Palmeiras. O contrato do paraguaio, emprestado ao clube paulista pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, termina em junho deste ano e não será renovado.

Júnior Moraes, por sua vez, tem contrato até o final do ano. Ao contrário de Balbuena, que chegou em julho de 2022 e fez 31 jogos, 29 deles como titular, o atacante enfrentou uma série de problemas físicos e mal foi utilizado. Contratado em março do ano passado, após se desvincular do Shakthar Donetsk em meio à guerra na Ucrânia, fez 21 jogos com a camisa corintiana, apenas sete entre os titulares.

continua após publicidade .

No comunicado desta sexta, o Corinthians também oficializou o afastamento de Du Queiroz, mas a situação já havia sido revelada por Vanderlei Luxemburgo. O volante está vendido ao Zenit, da Rússia, desde janeiro, como parte da negociação para manter Yuri Alberto e deve se apresentar no início de junho, por isso o treinador optou por não utilizá-lo. "Eu conversei com a diretoria, o Du não está mais aqui. Ele já foi vendido. Não tem por que eu estar com um jogador que foi vendido e daqui a um mês vai embora", disse Luxemburgo na segunda-feira, após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza na Neo Química Arena.

O treinador quer fazer uma reformulação no time e, enquanto a janela de transferências de julho não chega, tenta lapidar talentos da base. O meio-campista Matheus Araújo e o zagueiro Murillo ganharam espaço entre os titulares, enquanto outros nomes, como o meia Guilherme Biro, liberado para a seleção sub-20, e o atacante Wesley, tiveram oportunidades pontuais.

Ainda há a possibilidade de que outros jogadores sejam descartados por Luxemburgo. Quando deixou Júnior Moraes e Balbuena de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Botafogo, ele também não convocou o volante Cantillo e o lateral-direito Rafael Ramos.

Derrotado por 3 a 0 pelo Botafogo, em um jogo de muita disparidade técnica, o Corinthians ainda busca a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. A próxima tentativa será neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, onde o time alvinegro faz clássico com o São Paulo pela sexta rodada do Brasileirão.