Balbuena, do Corinthians, marca e Paraguai derrota Nicarágua em amistoso

Com gol de Balbuena, zagueiro do Corinthians, o Paraguai venceu a Nicarágua por 2 a 0 neste domingo, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em amistoso preparatório para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Paraguai, uma das adversárias do Brasil nas Eliminatórias, ficou ausente nas duas últimas Copas do Mundo. Em 2010, chegou até as quartas de final, mas caiu diante da Espanha.

Por causa destas ausências nos Mundiais, a pressão está grande sobre o técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, que teve o seu maior sucesso no Boca Juniors, onde foi bicampeão nacional.

E, se parecia que o Paraguai teria caminho fácil em campo, a torcida se surpreendeu. A Nicarágua engrossou para o lado da equipe sul-americana. Os times fizeram um primeiro tempo muito equilibrado e com poucas chances de gol.

O Paraguai foi desencantar apenas na segunda etapa. Aos 16 minutos, "Kaku" Romero Gamarra deu linda assistência pela esquerda para Miguel Almirón. Ele invadiu a área em velocidade e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Paraguai ficou mais à vontade na partida e ampliou aos 31 minutos, com o zagueiro Balbuena. O jogador do Corinthians recebeu uma bela cobrança de falta de "Kaku" e chegou chutando para dar números finais ao duelo.

O Paraguai estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo apenas no dia 4 de setembro, diante do Peru. O jogo com o Brasil acontecerá apenas em 10 de setembro de 2024.