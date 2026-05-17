Bahia x Grêmio: veja onde assistir jogo ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 16ª rodada na Arena Fonte Nova e buscam a recuperação após derrotas no campeonato.
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Bahia e Grêmio entram em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 e coloca frente a frente duas agremiações que precisam da vitória para se reabilitarem de tropeços na última rodada da competição nacional.
O Bahia chega para o duelo com o objetivo principal de voltar a vencer diante de sua torcida para se manter na parte de cima da tabela de classificação. Na última rodada, a equipe tricolor acabou superada pelo Cruzeiro por 2 a 1. Para este compromisso, o técnico Rogério Ceni não terá o zagueiro Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas vive a expectativa de ter os retornos de Kanu e Willian José, que voltaram a treinar com bola.
O Grêmio, por outro lado, vivencia um momento de maior pressão e precisa urgentemente pontuar para tentar deixar a zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e possui o desafio de reverter o seu retrospecto ruim fora de casa, visto que ainda não venceu como visitante nesta Série A. O técnico Luís Castro ainda lida com desfalques importantes no setor defensivo, não podendo contar com Balbuena, que está machucado.
Onde assistir
TV Globo e Premiere.
Escalações prováveis
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas [Rodrigo Nestor] e Everton Ribeiro; Ademir [Sanabria], Erick Pulga e Willian José [Everaldo].
Grêmio: Weverton; Luís Eduardo, Gustavo Martins e Viery; Marcos Rocha (Enamorado), Leo Pérez, Tiaguinho e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius.