TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Bahia x Grêmio: veja onde assistir jogo ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela 16ª rodada na Arena Fonte Nova e buscam a recuperação após derrotas no campeonato.

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 13:22:53 Editado em 17.05.2026, 13:22:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bahia x Grêmio: veja onde assistir jogo ao vivo, horário e escalações
Autor Foto: Theo Fernandes

Bahia e Grêmio entram em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 e coloca frente a frente duas agremiações que precisam da vitória para se reabilitarem de tropeços na última rodada da competição nacional.

O Bahia chega para o duelo com o objetivo principal de voltar a vencer diante de sua torcida para se manter na parte de cima da tabela de classificação. Na última rodada, a equipe tricolor acabou superada pelo Cruzeiro por 2 a 1. Para este compromisso, o técnico Rogério Ceni não terá o zagueiro Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas vive a expectativa de ter os retornos de Kanu e Willian José, que voltaram a treinar com bola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Grêmio, por outro lado, vivencia um momento de maior pressão e precisa urgentemente pontuar para tentar deixar a zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, e possui o desafio de reverter o seu retrospecto ruim fora de casa, visto que ainda não venceu como visitante nesta Série A. O técnico Luís Castro ainda lida com desfalques importantes no setor defensivo, não podendo contar com Balbuena, que está machucado.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Escalações prováveis

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Marcos Victor, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas [Rodrigo Nestor] e Everton Ribeiro; Ademir [Sanabria], Erick Pulga e Willian José [Everaldo].

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grêmio: Weverton; Luís Eduardo, Gustavo Martins e Viery; Marcos Rocha (Enamorado), Leo Pérez, Tiaguinho e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arena Fonte Nova bahia Campeonato Brasileiro futebol brasileiro Grêmio jogo grêmio jogo grêmio hoje onde assistir jogo do grêmio série a
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV