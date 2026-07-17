Bahia x Chapecoense: onde assistir jogo ao vivo nesta sexta-feira

Bahia e Chapecoense medem forças às 19h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, em partida atrasada válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá como palco a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, localizada na capital baiana.

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O Esquadrão de Aço retoma suas atividades oficiais após um período de 25 dias sem jogos, intervalo no qual realizou dois confrontos amistosos — somando um triunfo diante do Montevideo City Torque e um revés contra o Fluminense. O Tricolor terminou a primeira metade do ano sob a desconfiança de seus torcedores devido a uma sequência de oito partidas sem vitória, mas conseguiu deixar uma impressão positiva em seu último compromisso ao derrotar o Botafogo na Arena Fonte Nova, ocupando atualmente a sexta colocação na tabela com 26 pontos.

Por outro lado, a Chapecoense volta a focar na sua permanência na elite do futebol nacional depois de passar 40 dias sem disputar jogos oficiais. Durante a interrupção da temporada para a realização da Copa do Mundo, o Verdão do Oeste realizou um amistoso em que superou o Grêmio por 2 a 1, além de um jogo-treino em que acabou derrotado pelo Coritiba pelo placar de 4 a 0, marcando também a estreia do treinador Rafael Lacerda no comando de uma equipe na Série A do Brasileirão.

Onde assistir

Premiere.

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Escalações

Bahia: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme [Iago Borduchi]; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor [Everton Ribeiro]; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Chapecoense: Rafael Santos; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias (David) e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.