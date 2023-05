Bahia veste cores do City, derrota Coritiba e começa a engrenar no Brasileirão

(via Agência Estado)

O Bahia continua em ascensão no Campeonato Brasileiro. O time tricolor derrotou o Coritiba por 3 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, em partida que iniciou oficialmente a sua nova era sob a gestão do Grupo City. Após a formalização da venda da SAF, na última quinta-feira, os jogadores entraram em campo vestindo a nova terceira camisa, predominantemente azul clara em homenagem ao Manchester City, principal time do conglomerado que agora comanda o clube baiano.

Com o resultado, a equipe comandada pelo português Renato Paiva chegou a seis pontos em quatro rodadas disputadas, sendo a segunda vitória consecutiva na competição. O Coritiba, por sua vez, tem um, à frente apenas do América-MG, único que ainda não pontuou.

O Bahia fez 15 minutos de muita pressão para cima do Coritiba e conseguiu abrir o placar. Matheus Bahia fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou. Victor Luís se antecipou a Biel, mas acabou pegando mal na bola e jogou contra o próprio gol.

O jogo ficou morno, mas com um pouco mais de volume de jogo do Bahia, que voltou a ameaçar aos 27 minutos. Thaciano recebeu de Biel em velocidade e chutou. A bola foi para fora. O camisa 16 teve uma segunda oportunidade de marcar, logo na sequência, e jogou na trave.

Grande parte do primeiro tempo foi jogado no tempo do Bahia. O Coritiba encontrou muita dificuldade na criação e deu muito espaço para o adversário, tanto que o trio de ataque praticamente não tocou na bola.

O jogo ganhou em emoção no segundo tempo. Aos 17 minutos, Boschilia arriscou de longe e acabou surpreendendo o goleiro Marcos Felipe, mas nem deu tempo para comemorar. A resposta do Bahia foi aos 19. Jacaré recebeu livre pela direita, deixou com Cauly, que acionou Biel. Da entrada da área, o camisa 11 chutou rasteiro para fazer 2 a 1.

O Bahia continuou amassando o Coritiba e ampliou aos 22 minutos. Cauly cobrou falta na segunda trave e encontrou David Duarte. O defensor subiu de cabeça para fazer 3 a 1 e confirmar os três pontos para o time baiano.

O Bahia volta a campo na quarta-feira, às 19h, diante do Santos, na Vila Belmiro, em Santos. Na quinta-feira, às 19h, o Coritiba recebe o Vasco, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 1 CORITIBA

BAHIA - Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Vitor Jacaré, Thaciano (Diego Rosa), Yago Felipe (Acevedo), Cauly (Ademir) e Matheus Bahia; Biel (Lucas Mugni) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

CORITIBA - Gabriel; Bruno Viana, Henrique (Marcelino Moreno) e Victor Luis; Natanael (Matheus Bianqui), Willian Farias, Bruno Gomes (Marcos Vinícius) e Jamerson; Kaio César (Zé Roberto), Alef Manga e Rodrigo Pinho (Boschilia). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Victor Luís (contra), aos 15 minutos do primeiro tempo. Boschilia, aos 17, Biel, aos 19, e David Duarte, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia

CARTÕES AMARELOS - Biel e Vitor Jacaré (Bahia); Bruno Viana, Boschilia, Henrique, Jamerson e Willian Farias (Coritiba)

RENDA - R$ 1.106.315,00

PÚBLICO - 37.936 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).