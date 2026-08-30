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Bahia vence batalha de cinco gols, derruba o Inter ao Z-4 e entra no G-5 do Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
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O Bahia precisou buscar a virada, suportar a reação colorada e sofrer até os minutos finais para conquistar uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Erick Pulga e outro de Erick, o Tricolor derrotou o Internacional por 3 a 2, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada.

O resultado levou a equipe comandada por Rogério Ceni aos 40 pontos e à quinta colocação, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O Internacional permaneceu com 25 e terminou a rodada no Z-4, na 18ª posição.

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A partida começou movimentada. Mesmo com o Bahia mantendo mais a posse da bola, foi o Internacional que abriu o placar aos 16 minutos. Thiago Maia encontrou Alan Patrick, que apareceu em boa posição e finalizou para colocar o time gaúcho em vantagem.

A resposta tricolor foi rápida. Aos 23, Nicolás Acevedo participou da construção da jogada e Erick Pulga deixou tudo igual. O atacante voltou a aparecer aos 43 minutos: avançou com velocidade, finalizou da entrada da área e contou com um desvio em Bernabei para virar o marcador.

O Bahia ainda ampliou antes do intervalo. Aos 49, Maripán afastou parcialmente uma bola levantada na área, Kike Olivera ficou com a sobra e arriscou de fora. Matheus Cunha defendeu, mas Erick aproveitou o rebote e marcou o terceiro gol tricolor.

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INTER REAGE, MAS BAHIA SEGURA

O Internacional voltou do intervalo disposto a mudar o jogo e diminuiu logo aos seis minutos, com Vitinho. O gol colocou o Colorado novamente na partida e obrigou o Bahia a reduzir o ritmo, proteger melhor a defesa e apostar nos espaços deixados pelo adversário.

O time gaúcho passou a ocupar o campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em oportunidades claras. Do outro lado, o Bahia ameaçou nos contra-ataques e teve uma boa chance com Alejo Véliz, que cabeceou para defesa de Matheus Cunha.

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Paulo Pezzolano lançou Carbonero, Sanabria e Eliasson na tentativa de buscar o empate. Rogério Ceni respondeu reforçando o meio-campo e renovando o fôlego da equipe com as entradas de Michel Araújo, Ademir, Marcos Victor, Ruan Pablo e Caio Alexandre.

Nos minutos finais, o Internacional pressionou e Bruno Henrique ainda finalizou com perigo, mas a defesa tricolor sustentou a vantagem. O Bahia confirmou o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, enquanto o Colorado chegou ao nono jogo seguido sem vencer na competição.

O Bahia volta a campo no sábado (5), às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional recebe o Santos no domingo (6), às 16h, no Beira-Rio. Antes, o Colorado disputa o jogo de volta contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 2 INTERNACIONAL

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (Caio Alexandre); Cristian Olivera (Ademir), Alejo Véliz e Erick Pulgar (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.

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INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Aguirre, Félix Torres, Marián e Matheus Bahia (Juninho); Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia (Calebe), Vitinho (Eliasson) e Bernabei (Sanabria); Alan Patrick (Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Alan Patrick, aos 16, Erick Pulga, aos 23 e aos 43, e Erick aos 49 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos sete do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cristian Olivera, David Duarte e Michel Araújo (Bahia); Bernabei e Maripan (Internacional).

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ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

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bahia Brasileirão Futebol Internacional
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