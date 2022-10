Bahia sai na frente, mas empata com o Novorizontino na estreia de Eduardo Barroca

(via Agência Estado)

Na estreia do técnico Eduardo Barroca - substituto de Enderson Moreira -, o Bahia só empatou com o Novorizontino na noite desta terça-feira, por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foi o quinto jogo sem vitória do time baiano, que ainda assim permanece em terceiro lugar, com 53 pontos. Já o Novorizontino chegou ao terceiro jogo sem vitória e segue à beira da zona de rebaixamento: é o 16º, com 37 pontos. Dois a mais que o CSA (17º colocado).

Com bola rolando, Novorizontino e Bahia esbanjaram disposição, mas pecaram quando o assunto foi criação no setor ofensivo. Foram raros os bons momentos com a bola nos pés, tanto é que nas duas únicas finalizações do primeiro tempo é que saíram os dois gols.

O Bahia abriu o placar aos 19 minutos, quando Ricardo Goulart foi até a linha de fundo e cruzou para Vitor Jacaré cabecear no canto direito de Vinicius Almeida. Só que o Novorizontino foi valente e buscou o empate aos 42, quando Ronaldo aproveitou sobra na área e finalizou na saída do goleiro.

No segundo tempo, a partida seguiu com os dois times impondo a força física. O Novorizontino voltou com ligeira vantagem e assustou aos 21 minutos. Douglas Baggio recebeu na área e Mateus Claus espalmou para o lado. No rebote, Diego Torres finalizou e novamente o goleiro salvou o time baiano.

O Bahia demorou, mas conseguiu levar perigo ao Novorizontino aos 27 minutos. Após cruzamento da direita, Rodallega se movimentou nas costas da marcação e apareceu sozinho na área, contudo, o centroavante cabeceou pela linha de fundo, perdendo gol incrível.

Nos minutos finais, o Novorizontino foi para o tudo ou nada diante do Bahia, pressionou com bolas aéreas, mas não encontrou o gol da vitória. Resultado que acabou não sendo bom para ninguém.

O Novorizontino volta a campo no sábado para enfrentar o Vasco, às 18h30, em São Januário, no Rio. Já o Bahia, no mesmo dia, receberá o Brusque, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 BAHIA

NOVORIZONTINO - Vinicius Almeida; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Jhony Douglas (Léo Baiano), Gustavo Bochecha (Ramón Martínez) e Diego Torres; Douglas Baggio (Hélio), Ronaldo (Quirino) e Bruno Costa (Ronald). Técnico: Mazola Júnior.

BAHIA - Mateus Claus; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (André); Patrick de Lucca, Rezende (Emerson Santos), Lucas Mugni (Caio Vidal), Daniel e Ricardo Goulart (Rodallega); Vitor Jacaré (Igor Torres). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Vitor Jacaré, aos 19; e Ronaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Bochecha, Ramón Martínez e Diego Torres (Novorizontino); Emerson Santos e Lucas Mugni (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Emerson Santos (Bahia).

PÚBLICO - 1.615 total (1.454 pagantes).

RENDA - R$ 25.530,00.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).