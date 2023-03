Bahia, Remo e Tombense confirmam favoritismo e vão para 3ª fase da Copa do Brasil

(via Agência Estado)

A Copa do Brasil conheceu, nesta quarta-feira, mais três classificados à terceira fase. Bahia, Remo-PA e Tombense-MG confirmaram o favoritismo e eliminaram Camboriú-SC, São Luiz-RS e Retrô-PE, respectivamente. O trio se junta ao Brasil-RS, que já tinha eliminado a Ponte Preta na terça-feira. Cada classificado garante a premiação de R$ 2,1 milhões.

Mesmo jogando fora de casa, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú (SC), o Bahia garantiu classificação ao vencer por 1 a 0, com gol de Biel, logo no começo.

Os outros dois avançaram em casa. O Remo recebeu o São Luiz no Baenão, em Belém, e venceu por 2 a 1, com gols de Ícaro e Moisés, contra. Negueba descontou já no fim. Por fim, o Tombense jogou no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), e bateu o Retrô por 1 a 0, com gol de Alex Sandro, no fim da partida.

A partir da terceira fase, os duelos, que serão definidos por novo sorteio, serão feitos em dois jogos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar às oitavas de final garante mais R$ 3,3 milhões.

A competição também ganhará 12 participantes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza (times da Libertadores), São Paulo (nono colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

CONFIRA OS RESULTADOS DA SEGUNDA FASE:

TERÇA-FEIRA

Brasil-RS 2 x 0 Ponte Preta

QUARTA-FEIRA

Camboriú-SC 0 x 1 Bahia-BA

Remo-PA 2 x 1 São Luiz-RS

Tombense-MG 1 x 0 Retrô-PE

QUINTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Vila Nova-GO

20h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

21h30

Santos-SP x Iguatu-CE