Bahia ganha do América-MG, joga Santos para zona de queda e derruba o técnico Vagner Mancini

Depois de oito jogos perseguindo uma vitória, o Bahia finalmente conseguiu. O time driblou os protestos da torcida na arquibancada para aplicar 3 a 1 em cima do América-MG e respirou na luta contra a queda, jogando o Santos para a zona de rebaixamento. O duelo foi realizado neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos vestiários, o técnico Vagner Mancini foi demitido do time mineiro.

O Bahia chegou aos 18 pontos e subiu para a 16ª posição na tabela, ultrapassando o Santos, que agora abre a zona de rebaixamento, que ainda tem Coritiba, Vasco e o lanterna América-MG. O Bahia não vencia uma partida desde o dia 21 de junho, quando superou o Palmeiras por 1 a 0, em Salvador.

Para o América-MG, resta lamentar a lanterna. O time caiu para a última colocação, com 10 pontos, com a vitória do Vasco por 1 a 0 em cima do Grêmio. Pelo Brasileirão, o time mineiro não vence um jogo desde o dia três de junho, quando passou pelo Corinthians em casa, por 2 a 0.

Com o apoio da torcida, que antes do jogo protestava nas arquibancadas por um triunfo, o Bahia começou o jogo indo para cima do América-MG. Criou chances ofensivas com Camilo Cándido e acabou dando espaço para os visitantes, que abusaram das tentativas de contra-ataque, parando nas boas defesas do goleiro Marcos Felipe.

O gol que abriu o caminho para o resultado positivo aconteceu aos 25 minutos. Em bela jogada, Camilo Cándido passou como quis pela marcação e encontrou Everaldo bem posicionado dentro da área. O artilheiro chegou ao 14º gol na temporada com uma finalização bem colocada de perna esquerda, sem chances para o goleiro Pasinato.

No início segunda etapa, o América-MG conseguiu equilibrar e empatar o jogo aos seis minutos. Em cobrança de falta de Benítez, o oportunista Mastriani apareceu livre de marcação dentro da área para testar com força e balançar a meta defendida por Marcos Felipe, colocando o time mineiro novamente no jogo.

Não demorou muito para o Bahia recuperar o controle. Aos 14 minutos, Cauly aproveitou retomada de bola no meio de campo, invadiu a área adversária e chutou forte de esquerda. Pasinato pulou na bola, mas não conseguiu encontrar. Aos 19 minutos, o Bahia ficou com um a mais. O jogador Burgos recebeu o segundo cartão amarelo e desfalcou o time do técnico Vagner Mancini.

O gol da tranquilidade saiu quando o Bahia já estava em vantagem numérica. Rafael Ratão aproveitou a assistência de Cauly para encher o pé de dentro da área e dar números finais ao confronto de desesperados. O Bahia empurrou o América-MG ainda mais na zona de rebaixamento e aumentou o drama dos mineiros na temporada.

Tentando uma arrancada no Brasileirão, o Bahia entra em campo no domingo, para enfrentar o Atlético-MG. O duelo será realizado às 11h, no Mineirão. O América-MG joga na quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino, às 21h, pela Sul-Americana. No domingo recebe o Goiás na Arena Independência, pela última rodada do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 3 X 1 AMÉRICA-MG

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Rezende, Cauly e Thaciano (Yago Felipe); Ademir (Vítor Jacaré), Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Daniel Borges (Rodriguinho), Burgos, Éder e Nicolas; Javier Méndez (Iago Maidana), Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo (Benítez), Mastriani (Paulinho Bóia), Pedrinho (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Everaldo, aos 26 minutos do primeiro tempo; Mastriani, aos seis, Cauly aos 15. e Rafael Ratão aos 24 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Ademir e Vítor Jacaré (Bahia); Mastriani, Benítez, Burgos e Juninho (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Burgos (América-MG).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 946.670,00.

PÚBLICO - 34.313 presentes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, Salvador (BA).