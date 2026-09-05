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Bahia embala pós Copa e faz trinca em cima do Red Bull Bragantino em nova virada no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Bahia não sabe o que é perder depois da Copa do Mundo. Com 10 jogos de invencibilidade, conquistou o terceiro triunfo consecutivo neste sábado, ao virar para cima do Red Bull Bragantino por 3 a 2, em duelo movimentado no Estádio Cícero de Souza Marques, no interior paulista, na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. A segunda virada seguida colocou o time nordestino momentaneamente no G-4.

Na última rodada, o Bahia de Rogério Ceni também foi resiliente e buscou a remontada pelo mesmo placar para cima do Internacional. Agora, Luciano Juba, Véliz e Erick foram os autores da virada, colocando o time no quarto lugar, com 43 pontos. O Fluminense soma 42 e entra em campo ainda neste sábado, em clássico contra o Vasco. Já o Red Bull Bragantino conheceu a segunda derrota seguida, estacionando com 35 pontos, e podendo perder posições na tabela ao fim da rodada.

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O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado, em visita ao Botafogo no Rio de Janeiro, às 20h30, no Engenhão. Já o Bahia fecha a 27ª rodada na segunda-feira, em duelo contra o Remo, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

O confronto começou estudado, com as duas equipes em marcha lenta e na procura de espaço. Apostando na sua característica de transição rápida, o Red Bull Bragantino trocou passes envolventes e Lucas Barbosa recebeu lindo passe na área para abrir o placar, aos 13 minutos. O time paulista teve a chance de ampliar na sequência, mas Fernando parou em boa defesa de Ronaldo e depois o atacante perdeu um gol cara a cara.

O lance fez falta. Com a bola no pé, o Bahia foi lúcido e buscou a virada em cinco minutos. Luciano Juba converteu a penalidade e depois, após cobrança de escanteio, Véliz subiu sozinho e cabeceou para as redes. O duelo ganhou velocidade e uma trocação franca entre os dois. Até que aos 45, o Red Bull Bragantino novamente em bela troca de passes, Santiago Mingo acabou marcando contra o próprio patrimônio.

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O segundo tempo voltou com a mesma trocação franca entre os times. Herrera levou perigo em chute da entrada, mas o Bahia novamente foi mais efetivo. Novamente na bola parada, desta vez Erick foi quem subiu livre para marcar o terceiro, aos quatro minutos. O Red Bull Bragantino tentou reagir de imediato, mas Lucas Barbosa viu a bola explodir no pé da trave.

O jogo seguiu bom de se ver, com os ataques se revezando, com os pés calibrados e os goleiros passaram a ser os protagonistas. Volpi voou para evitar o tento de Erick Pulga, enquanto Ronaldo interveio bem nas chances de Wallace Yan e Henry Mosquera. Na reta final, o confronto caiu de rendimento, muito mais pelo Bahia passar a ditar o ritmo. Com a posse de bola, o time de Rogério Ceni gastou o relógio e administrou o triunfo até o apito final.

FICHA TÉCNICA

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RED BULL BRAGANTINO 2 X 3 BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Ryan Augusto), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho (Gustavinho) e Lucas Barbosa (Jhuan Nunes); Herrera (Henry Mosquera), Wallace Yan (Vinicinho) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Cristian Oliveira, Alejo Véliz (Willian José) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

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GOLS - Lucas Barbosa, aos 13, Luciano Juba, aos 33, Alejo Véliz, aos 38, Santiago Mingo, contra, aos 45 minutos do primeiro tempo. Erick, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

CARTÕES AMARELOS - Fernando, Erick, Luciano Juba e Alix Vinícius.

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RENDA - R$ 96.655,00.

PÚBLICO - 3.090 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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bahia Campeonato Brasileiro Futebol Red Bull Bragantino
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