Bahia busca empate com Operário no fim e desperdiça chance de ser 2º na Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após sair atrás do placar com dois gols de desvantagem, o Bahia buscou o empate, nos minutos finais do duelo, por 2 a 2, diante do Operário, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, contudo, não foi bom pra ninguém, já que o clube baiano não reassumiu a segunda posição e o time paranaense continuou dentro da zona de rebaixamento.

continua após publicidade .

Com o troepço em casa, o Bahia ficou em terceiro, com 52 pontos, atrás apenas de Cruzeiro (68) e Grêmio (53). O Operário, por sua vez, é o vice-lanterna, com 31. O Guarani, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 35.

O Bahia entrou na onda de seus torcedores e começou o jogo pressionando o Operário. A tática chegou a funcionar quando Ricardo Goulart mandou para o gol, mas a euforia se transformou em frustração. O VAR foi chamado e anulou o lance. Após a decisão, o time baiano se mostrou cabisbaixo e deixou o adversário crescer.

continua após publicidade .

O Operário cresceu no jogo e abriu o placar aos 20 minutos. Júnior Brandão tabelou com Pavani, que colocou Reina na cara do gol. O meia não desperdiçou. Aos 22, o time de Ponta Grossa ampliou. O mesmo Pavani driblou Marcinho e cruzou para Júnior Brandão marcar.

A situação do Bahia poderia ser ainda pior, mas o chute de Júnior Brandão parou na trave, aos 30. Demorou, mas o time baiano acordou a tempo e diminuiu aos 42. Após cobrança de escanteio, Davó desviou e Ricardo Goulart diminuiu.

No segundo tempo, o Bahia voltou com o intuito de empatar. Logo aos três minutos, Jacaré cruzou na medida para Ricardo Goulart. O meia chutou de primeira e mandou no travessão. O Operário respondeu logo depois. Rafael Chorão tentou de longe e mandou por cima do gol.

continua após publicidade .

Como a bola não queria entrar, Enderson Moreira colocou o Bahia no ataque e conseguiu o empate aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio de Verhon, Ignácio cabeceou firme. A bola bateu na cabeça de Dirceu e acabou no fundo das redes.

O Bahia ainda tentou uma pressão no fim, mas viu Rodallega ser expulso após fazer dura falta no goleiro Vanderlei. O Operário não conseguiu se aproveitar da vantagem numérica, já que o árbitro apitou o final do duelo.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

BAHIA 2 X 2 OPERÁRIO

BAHIA - Mateus Claus; Marcinho (André), Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique (Caio Vidal); Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Patrick Verhon) e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré, Davó (Rodallega) e Marco Antônio (Copete). Técnico: Enderson Moreira.

continua após publicidade .

OPERÁRIO - Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Gustavo (Lucas Souza) e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Giovanni Pavani (Getterson) e Reina (Tomas Bastos); Paulo Victor (Lucas Mendes) e Júnior Brandão (Felipe Garcia). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Reina, aos 20, Júnior Brandão, aos 22, e Ricardo Goulart, aos 42 minutos do primeiro tempo; Ignácio, aos 45 do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

continua após publicidade .

CARTÕES AMARELOS - Paulo Victor (Operário)

CARTÃO VERMELHO - Rodallega (Bahia)

RENDA - R$ 960.930,00.

PÚBLICO - 39.352 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).