Bahia bate Mirassol em Salvador e cola no G4 do Brasileirão

A má fase do Bahia, enfim, parece estar acabando. Na noite deste domingo (11), o time nordestino voltou à Arena Fonte Nova para encarar o Mirassol, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com gol de Luciano Juba, superou o adversário paulista por 1 a 0.

O resultado quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Bahia no Brasileirão, diante de Athletico-PR (2 a 1) e Palmeiras (1 a 0), e leva o time de Salvador a 49 pontos, apenas um atrás do Athletico, primeiro time no G4, ao menos de maneira provisória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, a derrota em solo baiano quebra uma sequência invicta de quatro jogos no lado do Mirassol, que estacionou em 33 pontos e agora está apenas um acima do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (16), o Mirassol abre a rodada no José Maria de Campos Maia, a partir das 20h, diante do Internacional. Já no domingo (18), às 18h30, o Bahia volta à Arena Fonte Nova para encarar o Flamengo.

O duelo de opostos começou com tudo em Salvador. Se lançando ao ataque desde o apito inicial, o Bahia conseguiu balançar as redes logo aos nove, com Marcos Victor, mas o lateral foi pego em impedimento e o gol foi anulado. Melhor em campo, o time da casa seguiu criando perigo e quase abriu o marcador aos 22, com Jean Lucas, que mandou de cabeça, na trave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pressão do Bahia, entretanto, não demorou para surtir efeito. Aos 33, Pulga cruzou na área para Kike Oliveira, que dividiu no alto com Reinaldo e reclamou de toque no braço do lateral do Mirassol. Chamado pelo VAR, Ramon Abatti Abel não demorou muito para tomar sua decisão e assinalou pênalti, muito bem batido por Luciano Juba, aos 37, que levou o time baiano em vantagem para o intervalo.

Insatisfeito com a atuação na primeira etapa, Rafael Guanaes levou o Mirassol para a segunda etapa com três mudanças, que mudaram o protagonismo da partida. Logo aos dois, em jogada de Eduardo, a bola sobrou para Edson, que parou em Ronaldo. No minuto seguinte, Bruno Santos recebeu livre, mas de cabeça, mandou para fora.

A resposta do Bahia quase foi fatal aos seis, quando Nestor chutou, Jean Lucas desviou com a ponta da chuteira e mandou mais uma bola na trave. Apostando no contra-ataque, o time da casa chegou mais uma vez aos 18, quando Nestor avançou em velocidade até a área adversária e tocou para Kike Oliveira, que livre, chutou em cima de Walter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, entretanto, o jogo caiu em rendimento. Enquanto o Mirassol pecou na objetividade, o Bahia passou a administrar mais o resultado, sem se arriscar muito ao ataque e concentrando a posse de bola no meio-campo. Porém, a reta final, que parecia não entregar mais emoção, pegou fogo.

Aos 48, Roman Gomez dividiu na área, a bola bateu na mão do lateral e após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Entretanto, Reinaldo foi para a cobrança no último lance da partida e mandou para fora, selando a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BAHIA 1 X 0 MIRASSOL

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Kike Olivera (Ademir), Alejo Véliz (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, Gabriel Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Carlos Eduardo), Neto Moura e Chico Kim (Eduardo); Gustavo Silva (Edson Carioca), Alesson (Shaylon) e Bruno Santos (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOL - Luciano Juba, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chico Kim, Walter, Jean Lucas, Carlos Eduardo e Neto Moura.

RENDA - R$ 935.545,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 28.704 torcedores.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).