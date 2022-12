Bahia anuncia Gabriel Teixeira e fica perto do zagueiro corintiano Raúl Gustavo

(via Agência Estado)

O Bahia quer fazer bonito em sua volta à Série A do Brasileirão e não para de se reforçar. Nesta terça-feira, o clube oficializou a contratação em definitivo do atacante Gabriel Teixeira, o Biel, do Fluminense, e ficou perto de anunciar a chegada do zagueiro Raúl Gustavo, do Corinthians, por empréstimo.

"De volta para casa! Gabriel Teixeira, o Biel, é o novo reforço do Esporte Clube Bahia. O atacante de 21 anos foi adquirido em definitivo junto ao Fluminense e assinou contrato até 2028", afirmou o Bahia em suas redes sociais.

O quarto reforço da equipe já treina com os novos companheiros no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Salvador. Biel passou pelas categorias de base do Bahia antes de defender Fluminense e Grêmio e retorna como esperança ofensiva para o técnico português Renato Paiva.

A quinta contratação deve ser anunciada em breve pelo clube, agora administrado pelo grupo City. O zagueiro Raúl Gustavo, fora dos planos do Corinthians, está em Salvador realizando exames médicos e, caso seja aprovado, assinará contrato de empréstimos até o fim de 2023.

Curiosamente, seria o segundo nome nos planos do Cruzeiro e com negociações avançadas a mudar o destino e ir para o time de Salvador. O volante Christian, do Athletico-PR, também está perto de ser oficializado. Antes, o clube anunciou os zagueiros Marcos Victor e Kanu, e o meio-campista Nicolás Acevedo.