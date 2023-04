Bagnaia ultrapassada Binder no fim e vence etapa de Jerez da MotoGP

(via Agência Estado)

A etapa da Espanha de MotoGP, disputada em Jerez, teve emoção até o final e a disputa permaneceu aberta até a última curva. O italiano Francesco Bagnaia tomou a liderança de Brad Binder quando restavam quatro voltas para o fim, se protegeu das investidas do sul-africano e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar para vencer sua segunda etapa do ano. A distância entre os dois foi de apenas 0s221, e a terceira posição ficou com o australiano Jack Miller.

"Tenho que agradecer à equipe, porque eles fizeram um trabalho incrível e graças a eles pude lutar pela vitória novamente", afirmou Bagnaia depois da conquista. Não tem sido fácil adaptar-me à moto porque mudou muito em relação a sexta-feira. "De qualquer forma, tenho de estar feliz, porque conseguimos administrar bem os pneus e a vitória é uma das

melhores em termos de ritmo e consistência", concluiu.

De volta ao pódio após vencer a etapa de Portugal, Bagnaia deixou o 16º lugar na Argentina e a prova não concluída nos EUA para trás e se colocou na liderança do Mundial de Pilotos, com 87 pontos. Marco Bezzecchi, até então líder, não terminou a corrida e caiu para segundo, com 65 pontos, apenas dois a mais que Brad Binder, que tem 62. Foi o primeiro pódio de Binder na temporada, mas ele somou pontos importantes nas etapas anteriores.

Abaixo de Bagnaia, Binder e Miller, o top 10 da etapa foi completado por Jorge Matin, Aleix Espargaró, Luca Marini, Dani Pedrosa, Alex Márquez, Takaaki Nakagami e Fabio Quartararo. O início corrida foi marcada por mais um episódio frustrante para o Quartararo, que caiu na curva 2 ao competir pelo asfalto com Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi. Quem levou a pior, contudo, foi Oliveira, que também caiu e precisou abandonar a prova, ao contrário do francês. Bezzecchi abandonou mais tarde.

Confira o resultado da etapa da Espanha da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

2º - Brad Binder (Red Bull KTM), a 0,221

3º - Jack Miller (Red Bull KTM) a 1,119

4º - Jorge Martin (Prima Pramac) a 1,942

5º - Aleix Espargaró (Aprilia) a 4.760

6º - Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) a 6.329

7º - Dani Pedrosa (Red Bull KTM) a 6.371

8º - Alex Marquez (Gresini Racing) a 14.952

9º - Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 15.692

10º - Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) a 15.846

11º - Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha), a 17s209

12º - Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Ducati), a 17s911

13º - Augusto Fernandez (GASGAS KTM), a 19s010

14º - Stefan Bradl (HRC Honda), a 27s294

15º - Raul Fernandez (CryptoDATA Aprilia), a 36s371

16º - Iker Lecuona (Repsol Honda), a 36s756

17º - Jonas Folger (GASGAS KTM), a 47s146

Não completaram a prova:

Maverick Víñales (Aprilia)

Johan Zarco (Mooney VR46 Ducati)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Rins (Honda)

Joan Mir (Honda)

Miguel Oliveira (Aprilia)