Bagnaia supera Viñales no fim e crava a pole do MotoGP pela quinta vez na temporada

Com o segundo lugar no GP da Grã-Bretanha ainda entalado na garganta, Francesco Bagnaia e a Ducati largarão na frente no GP da Áustria. "Peco" fez uma etapa final da classificatória brilhante no Red Bull Ring, em Koppl neste sábado e largará na frente tanto na corrida sprint quanto no Grande Prêmio do domingo. A primeira fila ainda terá ainda Maverick Viñales, da Asprilia, e Brad Binder, da KTM.

"Foi muito difícil hoje, a KTM e a Aprilia realmente fizeram grandes progressos. Ainda falta alguma coisa, mas ainda estamos felizes pela pole. É continuar melhorando para que possamos ter um grande final de semana", disse Bagnaia, que cravou o tempo de 1min28s539, apenas 37 milésimos na frente de Viñales.

Maverick Viñales, Miguel Oliveira e Aleix Espargaró colocaram-se nas primeiras posições logo nas primeiras voltas rápidas. Não demorou para Brad Binder entrar na disputa e dar trabalho aos pilotos da Aprilia. Já Bagnaia demorou a engrenar e só foi crescer na etapa final.

No Q2, o italiano cravou uma disputa acirrada com Viñales e só foi garantir a pole na última tentativa. O espanhol passou direto na curva e ainda viu seu adversário concluir uma volta perfeita para confirmar o primeiro lugar.

O GP da Áustria, décima etapa da temporada, volta ainda neste sábado com a corrida sprint, marcada para às 10h. No domingo, o Grande Prêmio está marcado para acontecer às 9h.