Bagnaia faz 2ª pole seguida na etapa da Holanda da MotoGP; Quartararo larga em 2º

(via Agência Estado)

Com tempo nublado em Assen, Francesco Bagnaia garantiu a pole position para a Ducati no GP da Holanda da MotoGP na manhã deste sábado. Líder do campeonato, Fabio Quartararo, da Yamaha, segue na cola e largará em segundo para tentar ampliar a vantagem neste domingo. A Ducati ainda terá dobradinha no top 3 da largada com Jorge Martin na terceira posição.

Esta é a segunda pole consecutiva de Peco Bagnaia, que também havia largado na frente no último GP da Alemanha. O italiano busca se recuperar dos recentes resultados negativos na temporada, esta é a quarta pole de Bagnaia, que precisa melhorar suas largadas para voltar às primeiras posições. Bagnaia também estabeleceu o novo melhor tempo da pista, com 1min31s504 e foi elogiado por Quartararo.

"Peco foi incrível durante todo o qualificatório. Eu dei o meu melhor, mas fiquei feliz porque a moto é muito parecida com a do ano passado e estive bem rápido em comparação ao meu último tempo aqui. Preciso de uma boa largada amanhã", afirmou Quartararo.

Mesmo após queda e com bons tempos desde o início, Martin voltou para a pista e cravou o terceiro melhor tempo do dia. Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró e Jack Miller fecham a segunda fila. Johann Zarco ficou em sétimo.

A KTM fez prova de recuperação no Q1 e conseguiu colocar dois pilotos nas posições de acesso ao Q2, Brad Binder e Miguel Oliveira fizeram os melhores tempos para seguir nas disputas do classificatório. No Q2, Oliveira terminou em oitavo e Binder fechou com o 10º melhor tempo. Alex Rins terminou entre eles, em nono. Maverick Viñales e Taaki Nakagami fecham o top 12.

Na manhã deste sábado, a Honda confirmou a ausência de sua dupla titular no GP da Holanda. O piloto espanhol Pol Espargaró sentiu dores na costela e não teve condições de entrar na disputa. Espargaró se lesionou durante uma queda sofrida no treino livre do GP da Alemanha. Ele se junta a Marc Marquez, afastado desde a cirurgia feita após o GP da Itália. Com isso, o alemão Stefan Bradl foi o único piloto a correr pela equipe.

Com problemas na roda traseira, Enea Bastianini precisou buscar a moto reserva logo após a saída. O italiano não se recuperou e ficou de fora das disputas do Q2, em sexto no Q1 Joan Mir caiu quando disputava um lugar nas duas primeiras posições na reta final e não conseguiu bons tempos nas voltas finais, ficando em quarto.

Confira a ordem de largada do GP da Holanda:

1º - Francesco Bagnaia (Ducati)

2º - Fabio Quartararo (Yamaha)

3º - Jorge Martin (Ducati)

4º - Marco Bezzecchi (Ducati)

5º - Aleix Espargaró (Aprilia)

6º - Jack Miller (Ducati)

7º - Johann Zarco (Ducati)

8º - Miguel Oliveira (KTM)

9º - Alex Rins (Suzuki)

10º - Brad Binder (KTM)

11º - Maverick Viñales (Aprilia)

12º - Taaki Nakagami (Honda)

13º - Luca Marini (Ducati)

14º - Joan Mir (Suzuki)

15º - Fabio Di Giannantonio (Ducati)

16º - Enea Bastianini (Ducati)

17º - Andrea Dovizioso (Yamaha)

18º - Stefan Bradl (Honda)

19º - Remy Gardner (KTM)

20º - Franco Morbidelli (Yamaha)

21º - Alex Marquez (Honda)

22º - Lorenzo Savadori (Aprilia)

23º - Raul Fernandez (KTM)

24º - Darryn Binder (Yamaha)

Não participou da etapa - Pol Espargaró