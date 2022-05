Bagnaia bate recorde da pista pelo 2º GP seguido e garante pole na França

Da Redação

Assim como havia feito no GP da Espanha, o italiano Francesco Bagnaia voltou a se destacar no treino classificatório do GP da França neste sábado e cravou a pole position com tempo recorde em Le Mans. O Circuito Bugatti ainda terá dobradinha da Ducati, já que Jack Miller fechou na segunda posição. Aleix Espargaro, da Aprilia, fechou o Top 3, enquanto o líder do Campeonato Fabio Quartararo ficou com a quarta colocação.

"Eu estou muito feliz. Tive dificuldade para parar a moto no TL4, mas a equipe fez um pequeno ajuste na moto e melhorou muito. Estava um pouco assustado no qualificatório, mas graças ao meu time consegui ir muito bem no Q2. Esta é minha primeira pole em Le Mans, então estou muito feliz", afirmou Bagnaia após a corrida.

Bagnaia agora espera repetir a receita do GP da Espanha, no qual foi vencedor após largar como pole position. O companheiro de time Miller também celebrou o desempenho da Ducati.

Espargaró falou sobre a pressão e o desempenho final. "Eu tinha que me segurar porque se acontecesse algo não teria outra moto. No segundo pneu, eu me senti bem e fiz o máximo que poderia fazer nessa pista", comemorou o espanhol

Campeão mundial e líder do MotoGP, Quartararo ficou desapontado com a quarta colocação correndo em casa. O francês começou bem tanto no treino livre quanto no Q2, mas perdeu espaço na reta final do classificatório e largará na segunda fila. O piloto da Yamaha é acompanhado de perto pela dupla da Ducati Enea Bastianini e Johann Zarco.

Brigando nas primeiras posições do campeonato, Alex Rins brilhou no treino livre, mas perdeu espaço no Q2 e largará em oitavo, atrás do companheiro de Suzuki Joan Mir. Jorge Martin completa a terceira fila.

COMO FOI O CLASSIFICATÓRIO

Quartararo foi destaque desde os treinos livres, com tempo 1:31.444. O piloto francês da Yamaha mostrou que estava mesmo se sentindo em casa desde as primeiras voltas. A dupla da Suzuki formada por Rins e Bagnaia também se destacou e fechou o Top 3.

Quando estava na briga pela classificação, Marc Márquez sofreu uma queda na volta nove, mas não teve problemas para retornar à disputa no Q2. Na repescagem do Q1, Jorge Martin e Joan Mir foram os dois melhores pilotos e avançaram ao Q2. Marco Bezzecchi chegou a ameaçar na última volta, mas ficou com o terceiro tempo por sete milésimos.

Francesco Bagnaia abriu com bom tempo e começou o Q2 na frente, mas foi ultrapassado por Quartararo já na terceira volta. Martin também nivelou por cima nos tempos e entrou com o terceiro melhor. No retorno decisivo para a definição da pole, Bagnaia fez volta de 1min30seg450 para assumir a pole, batendo recorde da pista.

A estratégia da Ducati para a parte final do Q2 não poderia ter sido melhor. Miller também cravou bom tempo para fazer a dobradinha. Aleix Espargaro havia entrado na terceira posição logo após o retorno à pista e se manteve, enquanto o francês Quartararo ficou fora do Top 3. Os pilotos da Honda ficaram todos grudados no Q2 e ocupam as últimas posições com Marc Márquez (10º), Pol Espargaro (11º) e Takaaki Nakagami (12º).

Confira a ordem de largada do GP da França deste domingo:

1º - Francesco Bagnaia

2º - Jack Miller

3º - Aleix Espargaro

4º - Fabio Quartararo

5º - Enea Bastianini

6º - Johann Zarco

7º - Joan Mir

8º - Alex Rins

9º - Jorge Martin

10º - Marc Márquez

11º - Pol Espargaro

12º - Takaaki Nakagami

13º - Marco Bezzecchi

14º - Maverick Viñales

15º - Luca Marini

16º - Fabio Di Giannantonio

17º - Miguel Oliveira

18º - Brad Binder

19º - Franco Morbidelli

20º - Andrea Dovizioso

20º - Alex Marquez

21º - Remy Gardner

23º - Darryn Binder

24º - Raul Fernandez