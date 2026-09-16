Badosa estreia com boa vitória no SP Open em dia de queda de Pigossi e avanço de Naná Silva

A chuva que atrapalhou os dois primeiros dias do SP Open, adiando diversos jogos, deu uma trégua nesta quarta-feira no Parque Villa Lobos e o público paulista acompanhou uma jornada repleta de grandes jogos. Destaque para a boa vitória da espanhola Paula Badosa, principal favorita após a desistência da canadense Leylah Fernandez - não conseguiu visto em tempo de entrar no Brasil. Entre as brasileiras, Nauhany Silva, a Naná, avançou, enquanto Laura Pigossi, Carol Meligeni e Gabriela Cé se despediram.

Badosa estreou diante da lucky loser Justina Mikulskyte na quadra Maria Esther Bueno e não teve trabalho para confirmar seu favoritismo, avançando com tranquilidade, ganhando por 6/3 e 6/2 após somente 1h15 de jogo. A rival da Lituânia havia entrado na chave principal justamente após a desistência da cabeça de chave 1.

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Na segunda rodada, Badosa terá pela frente a argentina Jazmin Ortenzi, algoz da francesa Chloe Paquet, vinda do qualificatório, com triunfo sem sustos pelos mesmos 6/3 e 6/2 da espanhola.

Sexta cabeça de chave, a também espanhola Jessica Bouzas Maneiro não teve a mesma competência de sua compatriota e acabou amargando uma derrota em sets seguidos diante da tcheca Dominika Salkova, com 7/5 e 6/1.

BRASILEIRAS TÊM DIA POUCO PRODUTIVO

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Nome da nova geração brasileira, Naná Silva, de apenas 16 anos, protagonizou grande batalha com a experiente australiana Astra Sharma, necessitando de 2h24 para confirmar um grande triunfo de virada, por 5/7, 6/4 e 7/5, se garantindo na segunda rodada pelo segundo ano consecutivo.

"Estou muito feliz, foi um jogo em que competi bastante. Sabia que ia ser duro, que minha adversária ia exigir bastante fisicamente. Consegui ficar junto com ela a partir do segundo set. Saquei em 5/3 e não fechei no primeiro, depois fiquei quebra atrás. Pensei que tinha que lutar a cada ponto", comentou Naná.

Já Laura Pigossi não teve a mesma sorte. A tenista era uma das esperanças verde e amarelo e começou muito bem, ganhando o primeiro set por 6 a 2. Mas acabou sucumbindo a seguir, permitindo a virada da tcheca Vendula Valdmannova com duplo 6 a 1.

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O dia ainda marcou outras duas quedas brasileiras, de tenistas que entraram na competição por convites. Gabriela Cé teve pela frente a alemã Eva Lys, quinta favorita, e se despediu com derrota por 1/6, 7/5 e 5/7, enquanto Carol Meligeni permitiu a virada para a holandesa Suzan Lamens, parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 2/6.