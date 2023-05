AZ Alkmaar critica torcida e pede desculpas ao West Ham após confusão na Liga Conferência

(via Agência Estado)

A direção do AZ Alkmaar pediu desculpas ao West Ham e criticou sua torcida após a confusão generalizada no AFAS Stadion, na cidade holandesa de Alkmaar, na quinta-feira, pela partida da volta das semifinais da Liga Conferência, espécie de terceira divisão do continente europeu, abaixo da Liga Europa e da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o AZ Alkmaar chamou o episódio de "noite escura". "O que aconteceu está além de todos os limites. O clube novamente pede desculpas sinceras ao West Ham United e aos milhares de torcedores do AZ que também foram incomodados pela má conduta", disse o clube holandês.

"Todos esperavam por uma partida europeia histórica, mas o que se viu foi uma noite escura devido aos eventos que aconteceram depois do apito final do árbitro. Tornou-se uma noite de vergonha. Não por causa do futebol apresentado, mas por conta do comportamento de alguns visitantes. Infelizmente, não podemos usar a palavra torcedor para designar estas pessoas."

O tumulto aconteceu ao fim do jogo, que teve a vitória do West Ham por 1 a 0 - o clube de Londres avançou à final da competição continental. Torcedores do time holandês invadiram setores das arquibancadas onde estava amigos e familiares de jogadores do time inglês. E, diante da cena, os próprios jogadores saíram em defesa dos seus conhecidos.

Entre estes atletas estava o brasileiro Lucas Paquetá, que não chegou a contar com familiares nas arquibancadas, além do meia Flynn Downes, do lateral Ben Johnson, do zagueiro Aaron Cresswell, e dos atacante Antonio e Benrahma, que entraram em conflito com torcedores do time da casa. Não houve registro de lesões no elenco do West Ham.

Ainda na quinta, o técnico do AZ Alkmaar, Pascal Jansen, lamentou o episódio de violência. "Me sinto envergonhado pelo que aconteceu em nosso estádio. Isso não deveria estar acontecendo. Você tem que manter o controle de suas emoções", declarou.

Em comunicado, o clube holandês avisou que vai ajudar a polícia na apuração do caso, com ajuda de imagens de vídeo. "O AZ é um clube civilizado onde a esportividade e as normas e valores são primordiais. O clube fará todo o possível, juntamente com as autoridades envolvidas, para identificar essas pessoas e tomar as medidas cabíveis."