Avó piloto, formado pela Ferrari e agora na F-1: quem é Rafa Câmara, anunciado pela Haas

Rafael Câmara é o novo nome a integrar o paddock da Fórmula 1 em 2027. O brasileiro foi anunciado pela Haas e será companheiro de equipe do britânico Oliver Bearman. Natural do Recife, o pernambucano também se tornará o primeiro nordestino a disputar a principal categoria do automobilismo mundial. Com apenas 21 anos, Câmara já construiu uma trajetória vitoriosa no automobilismo. Campeão da F3 logo em sua estreia, em 2025, o jovem lidera a classificação da F2 em 2026 e tem grandes chances de conquistar mais um título para sua carreira.

Formado pelas categorias de base da Ferrari, o recifense integra a academia da escuderia desde 2021. O programa de desenvolvimento da equipe acompanha o piloto desde sua passagem pela Fórmula 4, em 2022.

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Antes de chegar à elite do automobilismo, porém, Câmara iniciou a trajetória no kart, em Pernambuco. Em 2016, mudou-se para a Europa em busca de novos desafios e conquistou títulos como a WSK Champions Cup e a WSK Super Master Series, além do vice-campeonato mundial de kart em 2019.

A estreia nas categorias formadoras da F1 aconteceu em 2022, pela Prema Racing, na Fórmula 4. Depois de passar pelas competições regionais, Câmara conquistou o título europeu da Fórmula Regional em 2024, também pela equipe italiana.

O passo seguinte foi a Fórmula 3, em 2025. Pela Trident, Câmara conquistou o título logo em sua primeira temporada e estabeleceu o recorde de cinco pole positions em uma única edição do campeonato.

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Em 2026, o recifense subiu à Fórmula 2 pela Invicta Racing e após um começo não muito animador, o piloto voltou a disputar as primeiras posições, liderando a classificação da categoria, logo em seu ano de estreia na categoria. Com as incertezas da realização das duas últimas etapas, um possível título de Câmara está cada vez mais próximo.

TRAJETÓRIA DE NOVO PILOTO DA HAAS SE ASSEMELHA À DE BORTOLETO

A trajetória de Câmara tem pontos em comum com a de Gabriel Bortoleto, brasileiro que atualmente está na Audi. Os dois passaram pela Trident na Fórmula 3 e conquistaram o título em suas temporadas de estreia. Na sequência, subiram para a F2 pela Invicta, onde Bortoleto foi campeão logo no primeiro ano.

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Primeiro brasileiro a disputar uma temporada completa de Fórmula 1 desde Felipe Massa, em 2017, Bortoleto estreou na principal categoria em 2025, pela Sauber. Em 2026, a montadora alemã Audi assumiu oficialmente a equipe.

Câmara pode repetir o caminho do compatriota caso conquiste o título da F2 em sua temporada de estreia. Assim como Bortoleto, o pernambucano chegaria à F1 após vencer as duas categorias de acesso em anos consecutivos.

VÓ DE RAFAEL FOI PERCURSORA DA FAMÍLIA NO AUTOMOBILISMO

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Rafa Câmara tem raízes no automobilismo que vão muito além de sua própria história. Em entrevista ao ge, o recifense falou sobre a carreira de Niege Rossiter, sua avó, que foi pioneira na família e no automobilismo de Recife.

Incentivada pelo pai, ela começou a competir aos 19 anos, na década de 1960, e conquistou vitórias e pódios em provas como os 500 Quilômetros de Recife. Também disputou corridas no Rio de Janeiro e em São Paulo, em uma época em que a presença feminina nas pistas ainda era rara.

Niege acompanhou parte da trajetória do neto desde o kart e chegou a assistir a provas dele na Fórmula 4, no circuito de Monza, na Itália. Câmara contou que passou a conhecer melhor as histórias da avó quando começou a competir. Até então, os troféus conquistados por ela já faziam parte da casa da família, mas os dois ainda não costumavam conversar sobre o assunto.