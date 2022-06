Avião particular de Neymar faz pouso forçado no aeroporto de Boa Vista

(via Agência Estado)

O avião particular do atacante Neymar precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, durante a madrugada desta terça-feira, por causa de problemas técnicos, conforme informado inicialmente pela ESPN. O jogador do PSG e da seleção brasileira estava a bordo, assim como a namorada Bruna Biancardi, a irmã Rafaella e amigos. Todos passam bem.

continua após publicidade .

Neymar estava aproveitando as férias nos Estados Unidos. Após estadia em Las Vagas, publicou em seu Instagram uma foto deixando Miami, na noite de segunda-feira. A aeronave pertencente ao craque de 30 anos ainda parou em Barbados antes de seguir viagem para São Paulo, destino original do voo.

O pouso forçado adiou a chegada à capital paulista e obrigou o atacante e seus acompanhantes a passarem a noite em um hotel em Boa Vista. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o jogador acompanhado por homens que seriam funcionários do aeroporto da capital roraimense.

continua após publicidade .

Neymar deve passar os últimos dias de férias no Brasil antes de se juntar ao elenco do PSG para o início da pré-temporada. O clube parisiense vai se preparar para a temporada 2022-2023 no Japão, onde fará amistosos com Kawasaki Frontale, Urawa Red Diamonds e Gamba Osaka. O primeiro jogo pelo Campeonato Francês será contra o Clermont, na primeira semana de agosto. Antes, o time deve jogar a Supercopa Francesa contra o Nantes.