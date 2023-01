Avenida Rei Pelé é "inaugurada" em frente ao estádio do Maracanã

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

Desde a tarde desta quarta-feira, quem quiser chegar ao estádio do Maracanã muito provavelmente irá passar pela Avenida Rei Pelé. Isso porque a Prefeitura do Rio alterou o nome de um trecho da Radial Oeste, via que passa em frente ao principal estádio do País, homenageando o Rei do Futebol. As placas de sinalização ao longo da avenida já foram alteradas, e aquela que cita o novo nome do trecho foi colocada em frente a um dos acessos ao Maracanã.

"PELÉ - (1940 - 8) Edson Arantes do Nascimento. Atleta do Século. Maior jogador de futebol de todos os tempos. Sinônimo de Brasil aos olhos do Mundo", diz a toponímia que explica o nome da rua.

A alteração do nome foi publicada no Diário Oficial do Rio desta quarta-feira, após decreto do prefeito Eduardo Paes. Na justificativa, Paes apontou que o Maracanã é "templo do futebol brasileiro"; citou "as emoções vividas naquele estádio, no qual uma jogada extraordinária em março de 1961 deu origem à expressão Gol de Placa realizada pelo Rei"; que "no momento que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia"; e que foi lá que Pelé marcou seu milésimo gol.

À tarde, o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, inaugurou oficialmente a placa. "A Prefeitura faz uma linda homenagem ao Pelé, vamos fazer uma tabelinha entre a Avenida Pelé e a estátua do Bellini, que está do outro lado. Com certeza esse será um novo ponto de encontro. Os turistas tiram foto na frente da estátua do Bellini e agora vão vir aqui tirar foto na placa da Avenida Rei Pelé", disse Quintans.

Conhecida como Radial Oeste, a avenida cujo trecho foi rebatizado em homenagem ao Rei do Futebol na verdade se chama Presidente Castelo Branco, primeiro presidente da Ditadura Militar. A alteração do nome de uma via com mais de 20 anos é vedada por lei, e por isso a solução encontrada foi alterar apenas a nomenclatura de um trecho dela. Ao todo, a Avenida Rei Pelé tem 1.470 metros de extensão, com início na Avenida Maracanã e final na confluência das ruas São Francisco Xavier e Oito de Dezembro.