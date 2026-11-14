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Avaí vence o América-MG, mas não evita rebaixamento e volta à Série C após 28 anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Avaí fez a sua parte em Belo Horizonte, venceu o América-MG por 2 a 0 neste sábado, no Independência, mas terminou a última rodada da Série B com o rebaixamento confirmado. O resultado positivo não foi suficiente porque o Ceará empatou com o CRB por 1 a 1, em Maceió, e garantiu a permanência na Segunda Divisão. Assim, o Leão da Ilha disputará a Série C em 2027, algo que não acontecia desde 1998.

A equipe catarinense entrou em campo precisando vencer e torcer por uma derrota do Ceará. Como os dois jogos foram disputados simultaneamente, a notícia do gol de Júlio César para o Vozão, ainda no primeiro tempo, mudou completamente o cenário. Mesmo construindo uma vantagem de dois gols no Independência, o Avaí já não dependia apenas do próprio desempenho: precisava de uma reação do CRB que não aconteceu.

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A queda encerra uma sequência de 28 anos do clube longe da Terceira Divisão nacional. Em 1998, o Avaí disputou a Série C e conquistou o título, garantindo o acesso à Série B. Desta vez, o retorno à competição representa um duro golpe esportivo para um clube que já esteve na elite do futebol brasileiro.

O Avaí era quem precisava do resultado, mas foi o América-MG quem começou a partida melhor. Com velocidade pelos lados, o time da casa aproveitou os espaços deixados pela equipe catarinense e marcou presença no campo de ataque. O Leão encontrou dificuldades para controlar as investidas do Coelho e demorou a conseguir impor seu ritmo.

A situação ficou ainda mais complicada quando chegou a notícia do gol do Ceará sobre o CRB. Com a vitória parcial do rival, o Avaí passou a depender de uma virada da equipe alagoana para continuar na Série B. A partir daí, o jogo no Independência perdeu intensidade, embora os visitantes ainda tentassem encontrar espaços para atacar.

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Aos 38 minutos, Daniel Penha chegou a balançar as redes de cabeça, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Antes do intervalo, o próprio jogador quase marcou contra ao tentar desarmar Paulo Victor dentro da área. Igor Bohn, atento, evitou o gol do América e manteve o Avaí vivo na partida.

Na volta do intervalo, o Avaí aumentou a presença ofensiva e conseguiu transformar a necessidade de vitória em gols. Aos 14 minutos, Gaspar apareceu na segunda trave para completar de cabeça o cruzamento e acertar junto ao poste, abrindo o placar para o Leão da Ilha.

O gol renovou o ânimo dos catarinenses, que precisavam continuar pressionando. Aos 25, Gaspar voltou a participar diretamente da construção ofensiva. O atacante fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio da área. Daniel Penha deixou a bola passar, e Léo Gamalho dominou antes de bater rasteiro para ampliar a vantagem.

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Com 2 a 0 no placar, o Avaí passou a administrar o resultado e manteve a esperança de escapar do rebaixamento. O problema estava em Maceió. O CRB chegou a buscar o empate com o Ceará no fim, mas não conseguiu a virada, o que acabou decretando a queda do time catarinense.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 2 AVAÍ

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AMÉRICA-MG - Bruno Brígido; Rafa Barcelos, Emerson, Ricardo Silva e Tobías Ostchega; Jorge Jiménez (Felipe Amaral), Barreto (Otávio) e Segovinha (Julio César); Guilherme Parede (Pedro Geovane), Willian Bigode e Paulo Victor (Eduardo Person). Técnico: Moacir Júnior.

AVAÍ - Igor Bohn; Wallison (João Vitor), Allyson, Reynaldo e Quaresma; Zé Ricardo, Daniel Penha (Marcio Vitor), Wenderson (Gaspar), Luiz Henrique (Paulo Vitor) e Jean Lucas; Léo Gamalho (Rildo). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Gaspar, aos 14, e Léo Gamalho, aos 25 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Barreto e Rafa Barcelos (América-MG); Jean Lucas e Paulo Vitor (Avaí).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - PÚBLICO - Não divulgados.

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LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

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América-MG Avaí serie b
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