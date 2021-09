Avaí vence Londrina na estreia de Jadson e entra no G4 da Série B

Da Redação

Na estreia do experiente meia Jadson, ex-São Paulo e Corinthians, o Avaí entrou no G4 - zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B, ao emplacar a terceira vitória seguida na tarde desta terça-feira, com 2 a 0 sobre o Londrina, na Ressacada, pela 27ª rodada.

O resultado positivo diante de quase 650 pessoas fez o Avaí assumir provisoriamente a terceira colocação, com 46 pontos. O time, porém, só pode ser ultrapassado pelo CRB, já que o Goiás perdeu para o Vasco, por 2 a 0, na última segunda-feira, e estacionou nos 45.

Já o Londrina, que vinha de duas vitórias seguidas, corre o risco de voltar para a zona de rebaixamento. Com 27 pontos, o time está na 16ª colocação e vai precisar "secar" Brusque e Vitória no complemento da rodada.

A partida começou com o Avaí encurralando o Londrina e criou a primeira chance aos 19 minutos. Vinícius Leite desarmou Marcondes dentro da área e bateu na saída de Dalton. A bola saiu por cima. Depois do susto, o time paranaense conseguiu equilibrar as ações e levou perigo em chute de fora da área do atacante Luiz Henrique.

O Avaí respondeu em finalização de Edilson, que passou raspando a trave de Dalton. Apesar das chances criadas, o primeiro tempo terminou mesmo sem gols. O discurso dos dois times na saída para o intervalo foi de corrigir os erros para buscar a terceira vitória seguida.

Quem aproveitou melhor o intervalo foi o Avaí, que voltou ligado para o segundo tempo e abriu o placar logo aos dez minutos. Edilson cruzou na marca do pênalti e Lourenço acertou um bonito chute de primeira. O Londrina sentiu e levou o segundo aos 21.

Gegê recuou mal para Marcelinho e deu a oportunidade para Copete cortar o passe. O atacante avançou em velocidade e só teve o trabalho de bater na saída de Dalton. Depois disso, o Avaí valorizou a posse da bola e viu o Londrina perder duas oportunidades de diminuir o placar.

O Avaí volta a campo no sábado, contra o Botafogo, às 19 horas, no Rio. No domingo, o Londrina recebe o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Os jogos são válidos pela 28ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 LONDRINA

AVAÍ - Glédson; Edilson (João Lucas), Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Jean Cléber, Lourenço (Wesley) e Valdívia (Jadson); Vinícius Leite (Romulo), Getúlio (Renato) e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.

LONDRINA - Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas (Jean Henrique) e Marcelo Freitas (Gegê); Marcelinho (Caprini), Salatiel (Junior Pirambu) e Luiz Henrique (Roberto). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Lourenço, aos dez, e Copete, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva (RS).

CARTÕES AMARELOS - Jean Cléber, Renato e Lourenço (Avaí); Felipe Vieira, Marcelinho, Jhonny Lucas e Luiz Henrique (Londrina).

RENDA - Não houve venda de ingressos.

PÚBLICO - 645 sócios.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).