Avaí vence Coritiba em dia de homenagem para Betão e fica em 3º no Brasileirão

Da Redação

Em jogo com despedida para o zagueiro Betão, que anunciou sua aposentadoria na última semana, o Avaí derrotou o Coritiba de virada por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, no estádio da Ressacada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, subiu para a terceira posição, com dez pontos, atrás apenas de Corinthians (12) e Santos (10). O Coritiba, por sua vez, ficou em décimo, com sete.

continua após publicidade .

Apesar do primeiro tempo ter terminado em 0 a 0, o jogo foi movimentado com boas oportunidades de gol. O Avaí foi melhor, teve mais volume e chegou com perigo logo de cara com Raniele. A bola foi para fora. O Coritiba respondeu de forma imediata, mas o arremate de Léo Gamalho parou em Douglas Friedrich.

O Avaí foi crescendo aos poucos e exigiu muito de Alex Muralha. O goleiro foi o grande destaque do primeiro tempo com importantes defesas. A melhor delas em um chute de Morato dentro da área. Com isso, o Coritiba conseguiu segurar o rival para levar um 0 a 0 para o intervalo.

continua após publicidade .

No segundo tempo, o Coritiba voltou com tudo e precisou de apenas seis minutos para inaugurar o marcador. Egídio recebeu pela esquerda e chutou. Douglas espalmou e a bola sobrou limpa para Igor Paixão, que só teve o trabalho de empurrar.

O Avaí tentou reagir, mas perdeu chances claras de empatar, até que aos 14 minutos, em belo contra-ataque, Muriqui foi derrubado por Egídio, e o árbitro marcou pênalti. Bissoli bateu no meio do gol e fez 1 a 1.

E a virada aconteceu aos 24. Bissoli dividiu com Henrique, e mais uma penalidade foi marcada. Desta vez, Muriqui bateu e fez o segundo. Atrás do placar, o Coritiba se jogou ao ataque, mas não conseguiu passar pelo goleiro Douglas, que, com boas defesas, confirmou mais um triunfo do time catarinense.

continua após publicidade .

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o América no domingo, às 17h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No mesmo dia, às 18h, o Avaí recebe o Juventude, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 CORITIBA

continua após publicidade .

AVAÍ - Douglas Friedrich; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Eduardo (Jean Pyerre) e Bruno Silva; Muriqui (William Pottker), Bissoli (Rômulo) e Morato (Renato). Técnico: Eduardo Barroca.

CORITIBA - Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Andrey (Adrián Martínez), Willian Farias e Robinho (Régis); Igor Paixão, Fabrício (Alef Manga) e Léo Gamalho (Clayton). Técnico: Gustavo Morínigo.

continua após publicidade .

GOLS - Igor Paixão, aos seis, Bissoli, aos 16, e Muriqui, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

CARTÕES AMARELOS - Henrique e Matheus Alexandre (Coritiba)

RENDA - R$ 257.997,00

PÚBLICO - 8.548 torcedores

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)