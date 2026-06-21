Avaí faz 1 a 0 no Cuiabá, segura pressão e vence após 11 jogos de jejum na Série B
Depois de 11 jogos, o Avaí finalmente voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o time superou o Cuiabá por 1 a 0 no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 14ª rodada. O gol foi marcado por Jean Lucas e os catarinenses ainda contaram com grande atuação do goleiro Igor Bohn para segurar o resultado.
O Avaí só tinha vencido nas duas primeiras rodadas, contra Juventude, por 2 a 0, em casa, e CRB, por 1 a 0, fora, em 1º de abril. Depois disso, foram quatro empates e sete derrotas, cinco delas seguidas nas últimas rodadas. O time, que estava estacionado nos dez pontos, agora soma 13. Ainda aparece em 18º lugar, mas agora a dois pontos do CRB, 16º com 15, mas que ainda joga.
O Cuiabá, por outro lado, volta a perder após três vitórias consecutivas. O time segue com 19 pontos, em décimo lugar, mas pode perder posições até o fim da rodada.
A etapa inicial foi bastante equilibrada, com boas chegadas para os dois lados. O Cuiabá foi o primeiro a assustar com Rodrigo Rodrigues. Após ter o chute bloqueado, ele ficou com a bola, invadiu a área e, mesmo sem ângulo, conseguiu finalizar para boa defesa de Igor Bohn, que mandou para escanteio.
Aos 30, o Avaí foi efetivo e converteu sua primeira grande chance em gol. Em boa jogada pela esquerda, William Fernando achou Jean Lucas perto da meia-lua. O camisa dez ajeitou com um toque e chutou forte, no cantinho, para vencer o goleiro Marcelo Carné, que se esticou todo, mas não conseguiu defender.
Pouco depois o Cuiabá quase empatou quando Rodrigo Rodrigues desviou cruzamento, mas Igor Bohn salvou o Avaí outra vez. Nos acréscimos, William Fernando arriscou de longe e exigiu boa defesa do goleiro do Cuiabá.
Disposto a buscar o empate, o Cuiabá começou o segundo tempo pressionando e teve boa chance com Calebe. Ele chutou dentro da área, mas Igor Bohn apareceu outra vez para evitar o empate. O Avaí respondeu em cobrança de falta. Thayllon ficou com sobra e levaria perigo, mas teve seu chute travado.
O Cuiabá sempre chegava com perigo com Rodrigo Rodrigues, que teve mais uma finalização defendida pelo goleiro catarinense. Na reta final, o time mato-grossense exerceu grande pressão, mas o Avaí teve atuação defensiva muito boa, principalmente com o goleiro Igor Bohn. Victor Barbara e Eric Melo tentaram nos últimos minutos, mas para fora, e o Avaí ganhou mesmo por 1 a 0.
O Cuiabá volta a campo na quinta-feira, às 20h30, quando recebe o Londrina na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No domingo, às 16h, é a vez do Avaí visitar o Athletic-MG na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 1 X 0 CUIABÁ
AVAÍ - Igor Bohn; Wesley Gasolina, Allyson, João Maistro (Guilherme Aquino) e William Fernando (Wenderson); Zé Ricardo, Luiz Henrique (Paulo Vitor) e Jean Lucas; Sorriso (DG), Léo Gamalho (Walace) e Thayllon (Jamerson). Técnico: Cauan de Almeida.
CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Vitor Mendes (Marcos Júnior) e Marlon (Eric Melo); Raul, Calebe (Victor Barbara), Pepê (Weverson) e David Miguel (Luiz Otávio); Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto (Kauan Cristtyan). Técnico: Eduardo Barros
GOL - Jean Lucas, aos 30 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas, Léo Gamalho e Cauan de Almeida (Avaí). Marlon (Cuiabá).
PÚBLICO - 4.459 presentes.
RENDA - R$ 81.115,00.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).